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F1: Antonelli vence GP do Japão e assume a liderança; Bortoleto termina em 13º

A corrida começou com reviravolta logo na largada

Estadão Conteúdo
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Andrea Kimi Antonelli (Reprodução / Instagram @kimi.antonelli)

O GP do Japão, disputado na madrugada deste domingo, consolidou o bom momento de Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes garantiu seu segundo triunfo consecutivo na categoria ao aproveitar um safety car no momento decisivo da corrida. Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio e Gabriel Bortoleto terminou na 13ª colocação.

Com o resultado, Antonelli assume pela primeira vez a liderança do Mundial de Fórmula 1 e entra para a história como o mais jovem piloto a liderar o campeonato, aos 18 anos, sete meses e 12 dias. O italiano ultrapassa uma marca que pertencia a Lewis Hamilton desde 2007.

COMO FOI O GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1

A corrida começou com reviravolta logo na largada. Apesar de sair na pole, Antonelli foi superado por Piastri ainda antes da primeira curva e caiu para o meio do pelotão, chegando a ocupar a sexta posição. O australiano da McLaren assumiu a ponta, seguido por Leclerc e Lando Norris, enquanto as Mercedes tentavam reagir após perderem posições.

Nas voltas iniciais, Piastri sustentou a liderança diante da pressão de seus rivais, enquanto George Russell avançava no pelotão e chegava a tomar a ponta momentaneamente, antes de ser superado novamente pelo piloto da McLaren. Antonelli, por sua vez, iniciou uma corrida de recuperação, disputando posições no grupo intermediário e se aproximando dos líderes.

O momento decisivo da prova veio na volta 22, com o acidente de Oliver Bearman. O piloto da Haas perdeu o controle ao tentar evitar uma desaceleração brusca à sua frente, saiu da pista e bateu com força na barreira de proteção. Apesar do impacto, estimado em 51G, o britânico deixou o carro consciente e foi encaminhado ao centro médico, sem fraturas.

A entrada do safety car mudou o rumo da corrida. Parte dos líderes já havia feito suas paradas, enquanto outros, como Antonelli, aproveitaram o período de neutralização para ir aos boxes. A estratégia colocou o italiano de volta à liderança, enquanto Russell, que parou pouco antes da bandeira amarela, perdeu posições importantes.

Na relargada, Antonelli conseguiu administrar a pressão de Piastri e manteve o controle da prova até a bandeirada. Leclerc completou o pódio em terceiro, consolidando um fim de semana consistente da Ferrari.

Mais atrás, a corrida também foi marcada por disputas intensas no pelotão intermediário e dificuldades de ritmo para alguns pilotos. Bortoleto teve desempenho regular e cruzou a linha de chegada em 13º, fora da zona de pontuação.

Com a vitória, Antonelli abre vantagem na liderança do campeonato em relação ao companheiro de equipe, George Russell, revertendo a desvantagem que tinha antes da etapa japonesa.

A Fórmula 1 entra em uma pausa no calendário. A próxima corrida será o GP de Miami, no dia 3 de maio, no circuito do Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos.

Resultado final do GP do Japão de Fórmula 1

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 53 voltas 2 - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 13s722 3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 15s270 4 - George Russell (ING/Mercedes), a 15s754 5 - Lando Norris (ING/McLaren), a 23s479 6 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 25s037 7 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 32s340 8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 32s677 9 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 50s180 10 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 51s216 11 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 52s280 12 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 56s154 13 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 59s078 14 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 59s848 15 - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min05s007 16 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1min05s773 17 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1min32s453 18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta 19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 1 volta 20 - Alexander Albon (TAI/Williams), a 2 voltas

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Oliver Bearman (ING/Haas).

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Palavras-chave

fórmula 1

GP do Japão

Kimi Antonelli

Gabriel Bortoleto
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