F1: Antonelli vence caótico GP de Mônaco e dispara ainda mais na liderança do Mundial

O italiano Kimi Antonelli não deu chances aos adversários e liderou o Grande Prêmio de Mônaco de ponta a ponta. A equipe Mercedes venceu todas as etapas realizadas no ano, com direito a quatro vitórias do jovem de 19 anos. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas antes da prova e largou dos boxes, ainda assim terminou com a 12ª colocação.

Essa foi a 5ª vitória consecutiva de Kimi Antonelli, que disparou na liderança da Fórmula 1, com 156 pontos. Ele não venceu apenas o GP da Austrália, quando terminou com a segunda colocação, atrás do companheiro George Russell.

O pódio também foi formado pelo britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, na segunda posição, e pelo francês Isack Hadjar, da Red Bull. O piloto de 21 anos tem o primeiro pódio da temporada e o segundo da carreira. A última vez que conseguiu o feito foi no Grande Prêmio da Holanda, em 2025.

A Cadillac também conseguiu o primeiro ponto na temporada após a boa apresentação de Sergio Perez, que ainda sofreu uma punição de cinco segundos no meio da prova.

A largada da prova foi marcada por um problema no carro de Max Verstappen, que não conseguiu arrancar e ficou para trás. Ele foi instruído pela equipe a abandonar o GP antes da primeira volta. O piloto da Red Bull estava na segunda colocação no grid e apresentou bons resultados durante os treinos.

Outro piloto que teve problemas foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que largou dos boxes após falha no carro antes do início da prova. Vale lembrar que, no treino classificatório deste sábado (06), o jovem sofreu um acidente e conseguiu apenas a 16ª colocação no grid de largada.

O mexicano Sergio Perez, da Cadillac, sofreu uma punição da FIA por estar fora de posição na largada e precisou cumprir a penalidade na 11ª volta. Ele ocupou o lugar que seria de Gabriel Bortoleto no grid de largada e tomou o Drive-through.

Na 18ª volta, o GP de Mônaco sofreu a segunda baixa antes da metade da prova. O finlandês Valtteri Bottas, também da Cadillac, abandonou a prova por problemas de superaquecimento no veículo.

Com as primeiras colocações sem muitas alterações até então, a disputa pelo 7º lugar aqueceu a prova na volta 29. Oscar Piastri, da McLaren, defendia com todas as forças as investidas de Pierre Gasly, da Alpine. Apesar das investidas, o piloto australiano defendeu a posição e não deu espaços para o francês.

Na volta 31, o britânico Oliver Bearman, da Haas, foi outro que abandonou a corrida após problemas técnicos. Três voltas mais tarde, a FIA anunciou uma punição de cinco segundos para Lewis Hamilton, da Ferrari, por excesso de velocidade no pit lane. O mesmo ocorreu com George Russell, da Mercedes, penalizado pela organização.

No momento em que era instruído a segurar George Russell, o britânico Lando Norris perdeu velocidade na pista e precisou abandonar o GP de Mônaco na volta 46. O carro da McLaren apresentou problema na bateria e foi para os boxes. Campeão da F1 na temporada passada, o piloto tem enfrentado dificuldades em 2026 e não briga pelo título.

Na volta 60, Lance Stroll, da Aston Martin, colidiu contra o muro e o Safety Car foi acionado no circuito. O piloto canadense abandonou a prova, enquanto os outros competidores precisaram passar pelo pit lane.

A pista foi liberada apenas na 65ª volta, mas Charles Leclerc sofreu um acidente na relargada e colidiu contra o muro, no mesmo lugar onde Lance Stroll bateu momentos antes. O monegasco ficou visivelmente abatido ao abandonar a prova "em casa". Naquele momento, ele ocupava a 3ª posição da prova.

A bandeira vermelha foi acionada na prova imediatamente após o acidente de Leclerc. Os fiscais apontaram que um pedaço do asfalto se descolou na curva Antony Noghès, onde Charles e Lance colidiram. A organização da prova fez a manutenção da pista e recolheu os detritos para o prosseguimento do GP.

Após mais de meia hora de paralisação, a prova retornou com o Safety Car na pista. Na relargada, Kimi Antonelli defendeu a posição e manteve a liderança da prova, mesmo com a forte investida de Lewis Hamilton.

Por outro lado, George Russell foi cumprir a punição de Drive-through e retornou à pista na 14ª colocação. Ele foi ultrapassado até por Gabriel Bortoleto, que era o último entre os pilotos presentes na prova. O britânico encerrou em 13º. Gasly, que foi o terceiro a passar pela faixa quadriculada, também foi punido e terminou com a 7ª colocação.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO NO GP DE MÔNACO:

1º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 68 voltas 2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 6s271 3º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 23s394 4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 24s261 5º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 26s553 6º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 29s010 7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 30s369 8º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 33s413 9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 37s140 10º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 39s153 11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 41s899 12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 42s748 13º - George Russell (ING/Mercedes), a 43s353 14º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 44s102 15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 48s964

Não completaram: Carlos Sainz (ESP/Williams), Charles Leclerc (MON/Ferrari), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Lando Norris (ING/McLaren), Oliver Bearman (ING/Haas), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) e Max Verstappen (HOL/Red Bull).