F1: Antonelli festeja vitória em dia agradável em Mônaco: 'Tudo parecia fluir' Estadão Conteúdo 07.06.26 15h52 Líder disparado do Mundial de Fórmula 1 com 66 pontos de vantagem para o segundo colocado (156 a 90), o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, classificou o domingo em que venceu o GP de Mônaco como um dia "muito agradável". "Foi um daqueles dias em que tínhamos um ritmo incrível e tudo parecia fluir naturalmente", afirmou o piloto após vencer a quinta corrida seguida. "O carro estava incrível e me dava a confiança necessária para acelerar. Foi um dia muito agradável." O piloto de 19 anos precisou manter o foco durante corrida caótica nas ruas de Monte Carlo, marcada por várias desistências e penalizações para seus rivais, além de uma bandeira vermelha nas voltas finais após um acidente de Charles Leclerc, da Ferrari. Na relargada, a 10 voltas do fim, o italiano tinha o heptacampeão Lewis Hamilton atrás dele, mas manteve a situação sob controle e conquistou sua primeira vitória em Mônaco. Com a segunda posição, Hamilton ultrapassou George Russell na classificação e assumiu a vice-liderança do Mundial, mas muito distante de Antonelli. "O trabalho não terminou", afirmou o italiano. "Ainda é uma longa temporada e temos que continuar nos esforçando, continuar elevando o nível, e o objetivo é continuar tendo esse desempenho", completou o piloto da Mercedes. Após a paralisação da corrida, Antonelli disse que precisou se concentrar para evitar ser surpreendido por Hamilton. "Consegui controlar minhas emoções, organizar meus pensamentos e comecei a me concentrar novamente, analisei alguns dados e tentei me concentrar em recomeçar e depois em colocar os pneus na temperatura ideal", explicou ele. "Assim que consegui me distanciar, sabia que ia estar na liderança na primeira curva. A partir daí, só aproveitei as últimas voltas", afirmou ele, que largou na pole position e venceu a sexta etapa da temporada de ponta a ponta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Mônaco Kimi Antonelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47