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F1: Antonelli festeja vitória em dia agradável em Mônaco: 'Tudo parecia fluir'

Estadão Conteúdo

Líder disparado do Mundial de Fórmula 1 com 66 pontos de vantagem para o segundo colocado (156 a 90), o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, classificou o domingo em que venceu o GP de Mônaco como um dia "muito agradável". "Foi um daqueles dias em que tínhamos um ritmo incrível e tudo parecia fluir naturalmente", afirmou o piloto após vencer a quinta corrida seguida. "O carro estava incrível e me dava a confiança necessária para acelerar. Foi um dia muito agradável." O piloto de 19 anos precisou manter o foco durante corrida caótica nas ruas de Monte Carlo, marcada por várias desistências e penalizações para seus rivais, além de uma bandeira vermelha nas voltas finais após um acidente de Charles Leclerc, da Ferrari.

Na relargada, a 10 voltas do fim, o italiano tinha o heptacampeão Lewis Hamilton atrás dele, mas manteve a situação sob controle e conquistou sua primeira vitória em Mônaco. Com a segunda posição, Hamilton ultrapassou George Russell na classificação e assumiu a vice-liderança do Mundial, mas muito distante de Antonelli.

"O trabalho não terminou", afirmou o italiano. "Ainda é uma longa temporada e temos que continuar nos esforçando, continuar elevando o nível, e o objetivo é continuar tendo esse desempenho", completou o piloto da Mercedes.

Após a paralisação da corrida, Antonelli disse que precisou se concentrar para evitar ser surpreendido por Hamilton. "Consegui controlar minhas emoções, organizar meus pensamentos e comecei a me concentrar novamente, analisei alguns dados e tentei me concentrar em recomeçar e depois em colocar os pneus na temperatura ideal", explicou ele.

"Assim que consegui me distanciar, sabia que ia estar na liderança na primeira curva. A partir daí, só aproveitei as últimas voltas", afirmou ele, que largou na pole position e venceu a sexta etapa da temporada de ponta a ponta.

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