F-1: Verstappen exalta autódromo de Brasília em visita com Nelson Piquet Estadão Conteúdo 31.10.25 21h47 Max Verstappen, piloto da Red Bull, visitou o Autódromo Internacional de Brasília nesta sexta-feira, ao lado do ex-Fórmula 1 e sogro Nelson Piquet. A pista no Distrito Federal, que passa por reformas e reconstrução, teve seu traçado elogiado pelo holandês. A visita ocorre na semana que antecede o GP de São Paulo da principal categoria de automobilismo. "Achei bem legal (a pista). Eu acho que vai ser muito bom quando estiver aberto. Layout muito rápido. Será bem divertido, para carros e motos", afirmou o piloto, em vídeo divulgado pelo Banco BRB, responsável pela gestão do autódromo desde 2022. Verstappen ainda projetou que, no atual estágio das obras, a pista será reinaugurada nos próximos 20 dias. O novo traçado do autódromo teve um aumento no número de curvas, mas uma redução na extensão (de 5.476m para 5.384m). Foi adicionada uma entrada de box adicional para o circuito, bem como a ampliação da largura da pista na largada. A expectativa é de que ele seja reinaugurado no dia 30 de novembro, na etapa de Brasília da Stock Car. Verstappen é casado com Kelly Piquet, filha do ex-piloto de Fórmula 1, e costuma visitar a sua família na semana que antecede GP de São Paulo. Em anos anteriores ele chegou a competir de kart em Paranoá, região administrativa localizada a cerca de 25 km do Distrito Federal. A bordo de uma aeronave avaliada em R$ 262 milhões, Max chegou ao País acompanhado de Kelly, sua enteada Penélope e a jovem Lily, primeira filha do casal nascida em maio deste ano. O piloto da RBR deve ficar na cidade natal da família Piquet até o começo da próxima semana, quando seguirá caminho para a capital paulista. Os pilotos entram na pista em Interlagos na sexta-feira, dia 7, às 11h30 (de Brasília), com a primeira sessão de treino livre. A corrida oficial está marcada para o domingo, 9, às 14h (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Max Verstappen Nelson Piquet Autódromo de Brasília COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 SÉRIE B Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B Destaques do Leão Azul, dupla elogia trabalho de Guto Ferreira e mira o acesso histórico à Série A após 31 anos 31.10.25 15h34 Futebol Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. 31.10.25 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00 Futebol Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. 31.10.25 15h13 será? Com Belém cotada, presidente da CBF fala sobre possibilidade da final da Libertadores ser no Brasil Samir Xaud destacou que a Conmebol é a organizadora do evento e que, até o momento, Lima, no Peru, está confirmada como sede 31.10.25 11h28