F-1: veja o grid de largada da sprint do GP de São Paulo com Norris na pole e Bortoleto em 14º Estadão Conteúdo 07.11.25 16h48 A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Lando Norris na pole position. Nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o piloto da McLaren, líder do campeonato, cravou a melhor volta, com o tempo de 1min09s243. Na primeira fila, ele terá a companhia do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho do treino livre e vai largar da modesta 14ª posição. Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar. A Mercedes se colocou como a principal rival da McLaren na capital paulista. George Russell fará sombra ao australiano na segunda fila. Max Verstappen não encaixou uma boa volta e vai sair apenas da sexta colocação. Deixar São Paulo em desvantagem ainda maior para Norris e Piastri pode significar o fim do sonho do pentacampeonato para o holandês. A largada para as 24 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h. O treino classificatório para a prova principal começa às 15h. Há possibilidade de chuva durante o dia. No domingo, a corrida terá largada às 14h. COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO DESTA SEXTA? A batida na primeira atividade do dia custou caro a Tsunoda, que não conseguiu encontrar uma boa volta e foi eliminado prontamente na primeira parte do treino. Colapinto, apesar da empolgação pela permanência na Alpine e forte presença do público argentino em Interlagos, decepcionou e vai largar apenas em 16º. Com eles, também deixaram o classificatório no Q1: Lawson, Ocon e Sainz. No Q2, Bortoleto foi um dos primeiros a ir para a pista. A primeira tentativa do brasileiro não foi boa, e ele ficou à beira da eliminação. Na segundo chance, a melhora do brasileiro foi mínima e custou sua vaga entre os 10. Leclerc rodou na parte mista do circuito e provocou uma bandeira amarela nos últimos segundos e prejudicou uma última volta rápida dos concorrentes, inclusive de seu companheiro de equipe, Hamilton, que também foi eliminado. Também deixaram o Q2: Albon, Gasly e Bearman. Quem surpreendeu foi Alonso, que liderou essa parte do treino. Na última etapa da atividade, alguns pilotos apostaram em uma única tentativa de volta rápida. As McLarens se mostraram mais velozes que os concorrentes, com as Mercedes logo atrás. Kimi Antonelli se mostrou um forte concorrente, mas cometeu pequenos erros que lhe custaram a pole. Assim, Norris confirmou o melhor tempo e o favoritismo para o GP paulistano. CONFIRA O GRID DE LARGADA DA CORRIDA SPRINT DO GP DE SÃO PAULO: 1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s243 2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s340 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s428 4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s495 5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min09s496 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min09s580 7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min09s671 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s725 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min09s775 10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min09s935 11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min09s811 12º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min09s813 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min09s852 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min09s923 15º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s946 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s441 17º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min10s666 18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s692 19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s872 20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min11s120 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo corrida sprint Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18