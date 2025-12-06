F-1: Russell é o mais rápido e Hamilton bate no 3º treino em Abu Dabi; Bortoleto fica em 11º

Enquanto todos os holofotes estão voltados para Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, que disputam o título mundial de Fórmula 1 na etapa derradeira de Abu Dabi, George Russell mostrou que a Mercedes está disposta a estragar a festa das equipes McLaren e Red Bull.

O piloto britânico cravou 1min23s334 no terceiro e último treino livre da temporada, no circuito de Yas Marina, e foi o mais rápido, superando Norris, líder na classificação e favorito ao título, por 0s004. Vice-líder, Verstappen fez o terceiro melhor tempo, enquanto Piastri foi o quinto, atrás do experiente Fernando Alonso.

O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a ter um bom rendimento com a sua Sauber, repetindo os bons tempos de sexta-feira, e ficou próximo da zona de pontuação. O novato chegou a registrar a sétima melhor volta e terminou a sessão com o 11º melhor tempo, apenas 0s457 atrás de Russell.

O heptacampeão Lewis Hamilton, que atravessa uma temporada de estreia decepcionante na Ferrari, novamente protagonizou o incidente negativo do treino. Ele rodou na curva após travar os pneus, colidiu o carro vermelho no muro de proteção e acionou a bandeira vermelha, suspendendo a sessão por alguns minutos. O britânico foi apenas o 18º na classificação.

A Fórmula 1 chega em sua 24ª e última etapa com três pilotos brigando pelo título. Lando Norris lidera a classificação com 408 pontos. Verstappen vem em segundo com 396 e tem quatro à frente de Piastri na busca pelo troféu da temporada.

Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado para o treino classificatório, às 11h (horário de Brasília), enquanto a corrida que definirá o campeão está agendada para domingo, às 10h.

Confira o resultado do 3º treino livre para o GP de Abu Dabi de Fórmula 1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s334 2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s004 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s124 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s251 5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s259 6º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 0s271 7º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 0s275 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s341 9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s373 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s388 11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 0s457 12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 0s477 13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 0s536 14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s561 15º - Liam Lawson (NZL/RB), a 0s613 16º - Isack Hadjar (Racing Bulls), a 0s645 17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 0s738 18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1s136 19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1s167 20º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1s359