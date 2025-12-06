F-1: Russell é o mais rápido e Hamilton bate no 3º treino em Abu Dabi; Bortoleto fica em 11º George Russell mostrou que a Mercedes está disposta a estragar a festa das equipes McLaren e Red Bull Estadão Conteúdo 06.12.25 9h47 Russell é o mais veloz em pista molhada e lidera 3º treino livre para o GP da Inglaterra de F-1 (Reprodução / Mercedes F1 Team) Enquanto todos os holofotes estão voltados para Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, que disputam o título mundial de Fórmula 1 na etapa derradeira de Abu Dabi, George Russell mostrou que a Mercedes está disposta a estragar a festa das equipes McLaren e Red Bull. O piloto britânico cravou 1min23s334 no terceiro e último treino livre da temporada, no circuito de Yas Marina, e foi o mais rápido, superando Norris, líder na classificação e favorito ao título, por 0s004. Vice-líder, Verstappen fez o terceiro melhor tempo, enquanto Piastri foi o quinto, atrás do experiente Fernando Alonso. O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a ter um bom rendimento com a sua Sauber, repetindo os bons tempos de sexta-feira, e ficou próximo da zona de pontuação. O novato chegou a registrar a sétima melhor volta e terminou a sessão com o 11º melhor tempo, apenas 0s457 atrás de Russell. O heptacampeão Lewis Hamilton, que atravessa uma temporada de estreia decepcionante na Ferrari, novamente protagonizou o incidente negativo do treino. Ele rodou na curva após travar os pneus, colidiu o carro vermelho no muro de proteção e acionou a bandeira vermelha, suspendendo a sessão por alguns minutos. O britânico foi apenas o 18º na classificação. A Fórmula 1 chega em sua 24ª e última etapa com três pilotos brigando pelo título. Lando Norris lidera a classificação com 408 pontos. Verstappen vem em segundo com 396 e tem quatro à frente de Piastri na busca pelo troféu da temporada. Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado para o treino classificatório, às 11h (horário de Brasília), enquanto a corrida que definirá o campeão está agendada para domingo, às 10h. Confira o resultado do 3º treino livre para o GP de Abu Dabi de Fórmula 1: 1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s334 2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s004 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s124 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s251 5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s259 6º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 0s271 7º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 0s275 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s341 9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s373 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s388 11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 0s457 12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 0s477 13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 0s536 14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s561 15º - Liam Lawson (NZL/RB), a 0s613 16º - Isack Hadjar (Racing Bulls), a 0s645 17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 0s738 18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1s136 19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1s167 20º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1s359 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi George Russell Gabriel Bortoleto Lewis Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48