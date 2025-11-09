F-1: Bortoleto bate na 1ª volta e se despede de GP de São Paulo para esquecer Estadão Conteúdo 09.11.25 15h27 A empolgação do público para ver um brasileiro novamente no Grande Prêmio de São Paulo não durou nem uma volta. Logo no primeiro giro da corrida deste domingo em Interlagos, Gabriel Bortoleto abandonou a prova. O brasileiro ficou sem espaço ao travar uma batalha com Lance Stroll, da Aston Martin, e encostou a roda na grama, rodando e batendo no muro no "Bico de Pato", curva 10 da pista. No sábado, na corrida sprint, na última volta o brasileiro sofreu um forte acidente na reta principal a mais de 300km/h. Ele foi tentar ultrapassar Alex Albon, da Williams, a sua frente, deslizou na pista úmida e bateu forte contra os muros, vendo sua Sauber até decolar do chão. Felizmente, Bortoleto não teve nenhuma lesão. Mas, por conta do acidente, a Sauber não conseguiu arrumar o carro do brasileiro a tempo dele fazer o treino classificatório. Com isso, foi último no grid. E na corrida de domingo, logo na primeira volta, deu adeus ao GP. Mesmo assim, Bortoleto segue como uma das grandes promessas da Fórmula 1 aos 21 anos, marcando 19 pontos logo em seu ano de estreia e vindo credenciado pelos títulos da F-3 e F-2 em anos consecutivos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00