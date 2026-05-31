Expulsão, gol de Paulinho, anulação polêmica e pênalti perdido: Palmeiras bate Chape

Foram mais de 45 minutos com apenas 10 jogadores em campo. Um time montado sem oito de seus titulares. Ainda assim, o Palmeiras foi valente e contou com a estrela de Paulinho para derrotar a lanterna Chapecoense por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque.

Completamente desfigurado, o Palmeiras fazia um jogo consistente e tinha em Allan seu principal jogador até que o jogador foi expulso no fim do primeiro tempo. A entrada de Paulinho na segunda parte foi providencial para a equipe sair de campo com uma vitória com requintes de crueldade dados o erro na cobrança de pênalti e a anulação de um gol da Chapecoense no acréscimo pelo árbitro central, que teve uma atuação contestada.

O resultado deixou o Palmeiras com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Já a Chapecoense permanece na última colocação do torneio, com somente nove pontos.

Agora haverá pausa de mais de 50 dias sem jogos dos times brasileiros por causa da Copa do Mundo. O Palmeiras ainda não divulgou oficialmente seu calendário de atividades para esse período e se fará algum amistoso. A 19ª rodada será disputada entre os dias 22 e 23 de julho, com os palmeirenses visitando o Coritiba, enquanto a Chapecoense recebe o Flamengo.

Desde os primeiros minutos, Allan se mostrou o jogador mais proativo do Palmeiras. A maioria dos lances era tramada pelo lado direito do ataque para encontrar o jovem. O time de Chapecó apostou no desentrosamento da equipe da casa para tentar achar falhas, especialmente, na saída de bola do campo de defesa.

Depois dos 15 minutos, o Palmeiras se tornou mais ofensivos e passou a rondar a área da Chapecoense com maior frequência. No entanto, ainda faltavam finalizações em direção ao gol. O time mandante circulava a bola até chegar a uma das pontas para, então, tomar alguma decisão equivocada no último passe e impedir a conclusão.

A arbitragem tampouco contribuía para a fluência do jogo, marcando faltas simples e deixando de anotar outras, gerando reclamações. Uma dessas contestações foi feita por Abel Ferreira, que recebeu cartão amarelo e está fora do jogo na volta da Copa.

Allan continuou como o escape criativo do Palmeiras, com arrancadas, dribles e finalizações, ainda que fracas ou imprecisas. Até que os 43 minutos, ele cometeu uma falta, pisando no tornozelo de Giovanni Augusto. O juiz, então, aplicou cartão vermelho direto para o atleta palmeirense.

Com um a menos em campo, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com Riquelme Fillipi no lugar de Luís Pacheco. Abel apostou em manter o time fortalecido no ataque e se desfazer de um volante.

Felipe Anderson tentou assumir um protagonismo no meio-de-campo, mas faltava um algo mais. Abel, então, sacou Luighi e colocou Paulinho. A decisão foi comemorada pelos torcedores.

A alteração surtiu efeito. Aos 20 minutos, Paulinho passou pela marcação, saiu na cara do goleiro e tocou para colocar o Palmeiras em vantagem.

Atrás no placar, a Chapecoense se lançou ao ataque. Tentou finalizações de média distância e também cruzamentos. Abel, então, buscou aumentar a presença defensiva e a altura do time, com a entrada do zagueiro Benedetti na vaga do meia Felipe Anderson.

Os visitantes pressionaram na reta final da partida. O conjunto de Chapecó arriscou mais e se postou em campo, valorizando a posse de bola, e tentando pegar o goleiro Marcelo Lomba desprevenido. No apagar das luzes, em mais uma tentativa de bola aérea, a bola sobrou para Ítalo, que enfiou a pé na bola e balançou a rede. O lance foi checado pelo VAR, mas o árbitro quis conferir no monitor e anulou o gol por falta em Murilo.

Quando o jogo parecia acabar, o árbitro foi aconselhado a ir novamente ao monitor rever um lance que poderia ser pênalti. O juiz marcou uma falta em cima da linha de Khellven e deu a penalidade máxima. Já aos 63 minutos, Bolasie bateu e mandou no travessão.

PALMEIRAS 1 x 0 CHAPECOENSE PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Luís Pacheco (Riquelme Fillipi), Lucas Evangelista (Larson); Felipe Anderson (Benedetti), Allan e Luighi (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira. CHAPECOENSE: Anderson; Everton (Neto Pessoa), Bruno Leonardo (Vinicius), João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie, Ênio (Rubens) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Celso Rodrigues (interino). GOL: Paulinho, aos 20 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Luís Pacheco, Abel Ferreira e Ítalo. CARTÃO VERMELHO: Allan. ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG). PÚBLICO: 36.543 torcedores. RENDA: R$ 2.981.296,76. LOCAL: Nubank Parque, em São Paulo.