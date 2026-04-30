Exames descartam lesão no joelho de Alvarez para alívio do Atlético de Madrid e da Argentina O centroavante foi diagnosticado com um leve entorse no joelho, o que traz esperança de que atue na volta das semifinais da Champions League Estadão Conteúdo 30.04.26 15h41 Julián Alvarez (Instagram @juliaanalvarez) Em tempo de graves lesões e ausências gigantescas confirmadas para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, agendada para junho, a cena de Julián Alvarez caído com as duas mãos no joelho esquerdo trouxeram preocupação no jogo de ida da semifinal da Champions League de quarta-feira, com o Arsenal. Exames realizados nesta quinta descartaram um problema mais grave para alívio dos torcedores da seleção argentina e do Atlético de Madrid. O centroavante foi diagnosticado com um leve entorse no joelho, o que traz esperança de que atue na volta das semifinais da Champions League, na qual o Atlético de Madrid terá de quebrar a invencibilidade do Arsenal por vaga direta à decisão. Em caso de igualdade - foi 1 a 1 no Metropolitano - a definição vai à prorrogação e consequentes pênaltis. Alvarez sentiu o problema ainda no primeiro tempo diante dos ingleses, foi flagrado mancando e a todo momento levando a mão ao local dolorido. O atacante, titular de Diego Simeone e da seleção tricampeã mundial, ficou no gramado até o fim da etapa e ainda voltou no segundo tempo, no qual foi o responsável por cobrar o pênalti do empate. As dores, porém, ganharam proporção e Julián Alvarez foi ao chão passando impressão de lesão grave. Segurando o joelho com as duas mãos, acabou substituído e virando dúvida para o duelo de volta com o Arsenal, na terça-feira. O técnico Diego Simeone já havia dito, após o jogo de ida das semifinais, que não acreditava na ausência de seu artilheiro e também do filho, Giuliano, ambos substituídos por problemas clínicos, no duelo decisivo de terça-feira, em Londres, na Inglaterra, definindo-os como guerreiros. A evolução durante a semana, porém, será decisiva pela escalação. Julián Alvarez virou peça importante para o Atlético de Madrid ao participar de 29 gols na temporada, sendo nove assistências. Curiosamente, ele é nome forte para reforçar justamente o rival Arsenal na próxima temporada e até recebeu um afago de Mikel Arteta em Madri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Atlético de Madrid Julián Alvarez seleção argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 RECUPERAÇÃO Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida após fratura na clavícula no Flamengo: 'Um sucesso' Procedimento para correção de fratura na clavícula direita foi bem-sucedido e atleta inicia recuperação 30.04.26 13h52