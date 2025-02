Ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, Piqué propõe o fim do 0 x 0 no futebol; entenda

Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, participou recentemente do podcast "Bajo Los Palos", do ex-goleiro Iker Casillas. Durante a entrevista, o ex-jogador apresentou uma proposta inovadora para acabar com os empates por 0 a 0 no futebol, visando tornar o esporte mais atraente para o público. Ele argumentou que é injusto os torcedores pagarem altos preços por ingressos e assistirem a partidas sem gols.

Piqué sugeriu que, se uma partida terminasse empatada sem gols, as equipes não receberiam pontos. Além disso, propôs que, a partir dos 70 minutos, os jogos "se abrissem" para incentivar mais gols. Essa ideia visa aumentar a intensidade e o entretenimento nas partidas, tornando-as mais atraentes para os jovens, que frequentemente perdem o interesse em jogos sem gols.

O ex-jogador espanhol destacou que o futebol é um produto que precisa ser divertido e capaz de manter a atenção dos espectadores ao longo de toda a partida. Ele criticou a situação atual, onde os jovens podem perder o interesse rapidamente, especialmente em um mercado de entretenimento competitivo que inclui plataformas como Netflix, YouTube e TikTok.

Piqué também é conhecido por sua iniciativa na criação da Kings League, um torneio de futebol 7 que combina ex-jogadores de futebol com streamers famosos. A competição tem sido um sucesso nas redes sociais, com milhões de seguidores e visualizações.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)