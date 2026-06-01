Ex-zagueiro da seleção grega morre aos 33 anos após acidente de moto e nove dias internado Estadão Conteúdo 01.06.26 19h06 O ex-zagueiro da seleção grega Marios Oikonomou morreu nesta segunda-feira, aos 33 anos, após passar nove dias internado em decorrência de um acidente de moto na cidade de Ioannina, na Grécia. O atleta pilotava a motocicleta quando colidiu com outro veículo. Ele não resistiu aos ferimentos, especialmente às graves lesões cerebrais sofridas no acidente. Durante o período de internação, Oikonomou passou por diversos procedimentos médicos, incluindo uma craniectomia descompressiva, cirurgia utilizada para aliviar a pressão intracraniana. Aposentado desde 2024, o defensor encerrou a carreira após uma passagem pelo Panetolikos, de seu país natal. Oikonomou ficou conhecido por sua trajetória no futebol italiano, onde defendeu clubes como Sampdoria, Bari, SPAL, Bologna e Cagliari. Entre 2018 e 2020, também atuou pelo Copenhagen, da Dinamarca. Na Grécia, vestiu ainda as camisas do AEK Atenas e do PAS Giannina, equipe na qual foi revelado em 2011. Pela seleção principal da Grécia, o zagueiro foi convocado seis vezes. Ao longo da carreira, disputou 225 partidas oficiais entre clubes e seleção, marcando nove gols. Seu período de maior destaque foi no Bologna, onde atuou em 75 jogos e balançou as redes quatro vezes entre as temporadas 2014/15 e 2016/17. Muito querido por ex-clubes e companheiros de equipe, Oikonomou recebeu diversas homenagens nas redes sociais. "Adeus, Marios. Você partiu cedo demais. Estará para sempre em nossos corações", lamentou o Bologna. Clube que o revelou para o futebol profissional, o PAS Giannina também lamentou a perda. "Sua memória permanecerá viva em todos nós. Marios, vamos lembrar de você com amor. Que sua memória seja eterna", escreveu a equipe. O AEK Atenas foi outro a se manifestar por meio de nota oficial. "São momentos difíceis, em que as palavras não conseguem expressar, principalmente para o AEK e, sobretudo, para sua família, a dimensão dessa perda", declarou o clube. A Federação Grega de Futebol também lamentou a morte do ex-zagueiro e destacou suas qualidades dentro e fora dos gramados. "O atleta se destacou ao longo de sua carreira no futebol não apenas por sua presença em campo, mas também por sua ética, profissionalismo e sorriso, qualidades que lhe renderam a admiração e o respeito de companheiros de equipe, treinadores e torcedores", escreveu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção grega Marios Oikonomou luto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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