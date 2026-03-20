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Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar

Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital

O Liberal
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Como técnico, Luxemburgo comando times como o Vasco e Corinthians, além da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/Vasco)

O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã de quinta-feira (19) após apresentar um mal-estar. O ex-técnico foi levado a um hospital de Palmas, no Tocantins, onde passou por exames e foi diagnosticado com um quadro de infecção pulmonar.

Conforme nota divulgada pela equipe do ex-treinador, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para fazer o tratamento. A agenda de Luxemburgo foi suspensa.

“Informamos que o nosso querido professor Vanderlei Luxemburgo apresentou mal-estar durante a madrugada e, na manhã desta quinta-feira, foi encaminhado ao Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas (TO). Após a realização de exames, foi diagnosticado com um quadro de infecção pulmonar. Por orientação médica, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital, onde já iniciou tratamento com antibioticoterapia adequada. Em razão do quadro, todas as agendas estarão suspensas até o seu restabelecimento”, informou a equipe.

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Na última quarta-feira (18), Luxemburgo, que tem 73 anos, anunciou a sua pré-candidatura ao Senado por Tocantins pelo Podemos. O ex-técnico havia encerrado uma agenda em Brasília antes de passar mal.

Vanderlei Luxemburgo treinou grandes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Palmeiras, Vasco, Sport, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Santos, além do Corinthians, seu último time, em 2023. Como treinador, também comandou a Seleção Brasileira e o Real Madrid, da Espanha.

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