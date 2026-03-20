Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital O Liberal 20.03.26 11h08 Como técnico, Luxemburgo comando times como o Vasco e Corinthians, além da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/Vasco) O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã de quinta-feira (19) após apresentar um mal-estar. O ex-técnico foi levado a um hospital de Palmas, no Tocantins, onde passou por exames e foi diagnosticado com um quadro de infecção pulmonar. Conforme nota divulgada pela equipe do ex-treinador, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para fazer o tratamento. A agenda de Luxemburgo foi suspensa. “Informamos que o nosso querido professor Vanderlei Luxemburgo apresentou mal-estar durante a madrugada e, na manhã desta quinta-feira, foi encaminhado ao Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas (TO). Após a realização de exames, foi diagnosticado com um quadro de infecção pulmonar. Por orientação médica, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital, onde já iniciou tratamento com antibioticoterapia adequada. Em razão do quadro, todas as agendas estarão suspensas até o seu restabelecimento”, informou a equipe. VEJA MAIS Ex-técnico do Corinthians Vanderlei Luxemburgo é anunciado como pré-candidato ao Senado Após se aposentar dos campos de futebol, Luxemburgo decidiu mudar a rota com direção à política brasileira Luxemburgo acredita que Ancelotti levará Neymar para a Copa do Mundo: 'Não pode abrir mão' Para Luxemburgo, o jogador poderia ser utilizado no meio do ataque do Brasil, em uma posição semelhante a que o francês Mbappé foi colocado pelo próprio Ancelotti no Real Madrid Na última quarta-feira (18), Luxemburgo, que tem 73 anos, anunciou a sua pré-candidatura ao Senado por Tocantins pelo Podemos. O ex-técnico havia encerrado uma agenda em Brasília antes de passar mal. Vanderlei Luxemburgo treinou grandes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Palmeiras, Vasco, Sport, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Santos, além do Corinthians, seu último time, em 2023. Como treinador, também comandou a Seleção Brasileira e o Real Madrid, da Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 futebol Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital 20.03.26 11h08 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56