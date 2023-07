Ex-tenista Federer sobe ao palco para tocar com Coldplay durante show na Suíça

O ex jogador de tênis Roger Federer chamou a atenção durante um show da banda Coldplay no último domingo (2). A apresentação aconteceu em Zurique, na Suíça, quando o jogador subiu ao palco e participou da performance da música "Don't Panic". Ele até tocou o caxixi, um instrumento de percussão, com o grupo inglês.

Através das redes sociais, Federer compartilhou como foi o dia de um fã ao lado de sua banda favorita. Durante o show, ele chegou a interagir com fãs na plateia, como um verdadeiro 'rockstar', e jogou as famosas bolas coloridas dos shows do Coldplay. "A aventura de uma vida", escreveu o ex-tenista na legenda da publicação.

Carreira de Federer

Roger Federer se aposentou em 2022, aos 41 anos de idade, e é considerado por muitos como o maior jogador de tênis da história. Durante sua carreira, ele conquistou 20 títulos de Grand Slam, incluindo oito em Wimbledon, seis no Australian Open, cinco no US Open e um em Roland Garros.

Ele ficou conhecido por ter uma personalidade elegante em quadra, com suas habilidades técnicas excepcionais e seu carisma. Além de suas conquistas no tênis, ele também se destacou por seu engajamento em causas filantrópicas e é admirado por sua postura tranquila e humilde dentro e fora do esporte. Tudo isso contribuiu para Federer conquistar popularidade e respeito ao redor do mundo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)