Ex-técnico do Real Madrid elogia Ronaldo, mas lembra batalha com peso: 'Não pode pesar 94kg'

Fabio Capello dirigiu o atacante brasileiro no Real Madrid nas temporadas de 2006 e 2007

Estadão Conteúdo

O italiano Fabio Capello elegeu Ronaldo Fenômeno o melhor jogador que comandou na carreira. O consagrado treinador dirigiu o atacante brasileiro no Real Madrid nas temporadas de 2006 e 2007 e exaltou o ex-craque. Em meio aos elogios, no entanto, o técnico fez uma ressalva e lembrou das dificuldades enfrentadas por Ronaldo Fenômeno para entrar em forma.

"Ronaldo (foi o melhor jogador que treinei). E depois dele, Van Basten. Quando eu treinei Ronaldo, ele não tinha lesões, mas também não estava tão motivado. Ele não gostava de perder peso, ele gostava da vida... o tirei do Real Madrid. Mas se você me perguntar quem foi o melhor, é fácil: Ronaldo, de longe", disse Fabio Capello em entrevista ao jornal espanhol Marca.

"O problema dele não era treinar, era baixar o peso. No Real Madrid, pesava 94 quilos e eu perguntei: 'Quando você ganhou a Copa do Mundo de 2002, no Japão, quanto você pesava? 84', ele respondeu. Pois não pode ter dez quilos a mais agora", continuou o italiano.

Ainda em 2007, Ronaldo deixou o Real Madrid e trocou o futebol espanhol pelo Milan, ficando no clube italiano até 2008. No ano seguinte, o artilheiro acertou com o Corinthians, encerrando a carreira no time alvinegro no ano de 2011.

Fabio Capello, por sua vez, foi demitido do Real Madrid em 2007, após eliminações na Liga dos Campeões e na Copa do Rei. O italiano, posteriormente, dirigiu as seleções da Inglaterra e da Rússia, além do Jiangsu, clube da China.

