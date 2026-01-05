Ex-técnico do Real Madrid elogia Ronaldo, mas lembra batalha com peso: 'Não pode pesar 94kg' Fabio Capello dirigiu o atacante brasileiro no Real Madrid nas temporadas de 2006 e 2007 Estadão Conteúdo 05.01.26 11h08 O italiano Fabio Capello elegeu Ronaldo Fenômeno o melhor jogador que comandou na carreira. O consagrado treinador dirigiu o atacante brasileiro no Real Madrid nas temporadas de 2006 e 2007 e exaltou o ex-craque. Em meio aos elogios, no entanto, o técnico fez uma ressalva e lembrou das dificuldades enfrentadas por Ronaldo Fenômeno para entrar em forma. "Ronaldo (foi o melhor jogador que treinei). E depois dele, Van Basten. Quando eu treinei Ronaldo, ele não tinha lesões, mas também não estava tão motivado. Ele não gostava de perder peso, ele gostava da vida... o tirei do Real Madrid. Mas se você me perguntar quem foi o melhor, é fácil: Ronaldo, de longe", disse Fabio Capello em entrevista ao jornal espanhol Marca. "O problema dele não era treinar, era baixar o peso. No Real Madrid, pesava 94 quilos e eu perguntei: 'Quando você ganhou a Copa do Mundo de 2002, no Japão, quanto você pesava? 84', ele respondeu. Pois não pode ter dez quilos a mais agora", continuou o italiano. Ainda em 2007, Ronaldo deixou o Real Madrid e trocou o futebol espanhol pelo Milan, ficando no clube italiano até 2008. No ano seguinte, o artilheiro acertou com o Corinthians, encerrando a carreira no time alvinegro no ano de 2011. Fabio Capello, por sua vez, foi demitido do Real Madrid em 2007, após eliminações na Liga dos Campeões e na Copa do Rei. O italiano, posteriormente, dirigiu as seleções da Inglaterra e da Rússia, além do Jiangsu, clube da China. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fabio Capello Ronaldo peso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53