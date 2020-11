Ex-Paysandu exalta chegada ao Sampaio Corrêa: 'Trabalhar para conquistar meu espaço'

O atacante Mailson, com passagem por Chapecoense, Criciúma e CRB, acertou com o Sampaio Corrêa no início da última semana para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Feliz com o novo desafio, o jogador, que também atuou no Chiangrai-TAI, justamente sua última equipe antes de retornar ao futebol brasileiro, falou sobre a perspectiva para vestir a camisa do clube:

- Estou muito feliz com esse acerto no Sampaio Corrêa. Voltar a jogar uma Série B e em um clube tradicional, que vem fazendo boa campanha na disputa me motivou muito. Agora é trabalhar para conquistar meu espaço e ajudar o clube a alcançar seus objetivos. Esse é o meu desejo agora.

Ainda de acordo com o atleta, mesmo estando distante do movimentado calendário do futebol nacional, a parte física no que se refere ao seu condicionamento não será problema.

- Fisicamente estou bem. Estava treinando muito nos últimos dias. Vou precisar de uns dias para estar 100%. Vou trabalhar muito por isso - avaliou o jogador de 29 anos.