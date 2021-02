Ex-Palmeiras, Dudu dá mais duas assistências pelo Al Duhail e ajuda time a garantir vaga na final da Copa do Catar

Dudu segue encantando os torcedores do Al Duhail e comprovando, a cada jogo, o motivo pelo qual vem sendo considerado o melhor jogador do futebol catari na atual temporada. Nesta quinta-feira (18), o meia-atacante teve outra grande atuação e ajudou a sua equipe a garantir vaga na final da Copa do Catar. O camisa 77 deu assistência para os dois gols da vitória de 2 a 1, de virada, sobre o Al Gharafa, pela semifinal do torneio nacional.

Em ótima fase no continente asiático, Dudu já soma 11 gols e 15 assistências em 27 partidas oficiais pelo Al Duhail, o que representa a impressionante média de praticamente uma participação direta em tento por duelo.

Após o confronto, Dudu falou sobre a boa atuação e comentou a respeito da expectativa pela possibilidade de erguer o seu primeiro troféu no atual clube. Na decisão, marcada para acontecer no próximo dia 26, o Al Duhail enfrentará o Al Sadd, comandado pelo espanhol Xavi, que, na outra semifinal, derrotou o Al Rayyan, pelo placar de 1 a 0.

- Estou muito feliz por essa importante vitória. É uma satisfação enorme poder ajudar o time num jogo decisivo como esse e manter a equipe viva na busca de um dos objetivos traçados. Hoje, sabíamos que teríamos mais um jogo difícil. Pra piorar, tomamos o primeiro gol, mas mantivemos a cabeça em ordem e conseguimos virar o placar - afirmou.

- Na final, não tenho a menor dúvida de que teremos mais um grande desafio pela frente. Jogaremos contra o Al Sadd, comandado pelo Xavi e que tem um elenco fortíssimo. Não à toa, eles seguem invictos e na liderança do Campeonato Catari. Será difícil, mas a minha expectativa e a dos meus companheiros aqui do Al Duhail são as melhores possíveis. Confiamos muito no nosso potencial e vamos fazer de tudo para sairmos com o título, que seria o meu primeiro aqui - finalizou Dudu.

Antes da final contra o Al Sadd, o Al Duhail voltará a enfrentar o AL Gharafa, dessa vez, pelo Campeonato Catari, na segunda-feira (22), fora de casa. Com 31 pontos, o time do ex-jogador do Palmeiras ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, 13 pontos atrás do líder Al Sadd.