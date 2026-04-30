Ex-mulher de Maradona acusa médicos indiciados em julgamento pela morte do jogador: 'Assasinos' Verónica Ojeda direcionou suas farpas principalmente ao neurocirurgião Leopoldo Luque, à psiquiatra Agustina Cosachov e ao psicólogo Carlos Díaz Estadão Conteúdo 30.04.26 15h16 No segundo julgamento pela morte de Diego Maradona, Verónica Ojeda, ex-mulher do jogador, desabou em lágrimas nesta quinta-feira ao criticar duramente os médicos acusados de negligência na proteção da saúde do astro argentino. Ojeda, que teve um filho com Maradona - Diego Fernando -, direcionou suas farpas principalmente ao neurocirurgião Leopoldo Luque, à psiquiatra Agustina Cosachov e ao psicólogo Carlos Díaz, membros da equipe médica que cuidou do ex-jogador. Em meio às lágrimas, ela os chamou de "assassinos" e os acusou de manipular a família de Maradona. Ela então afirmou que o agente de Maradona, Matías Morla, "era quem dirigia todos esses capangas, médicos e todos os membros da comitiva" do capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 1986. "Mataram o pai do meu filho. Meu filho precisava do pai. Dos abraços dele", disse Ojeda, que morou com Maradona de 2005 a 2014 e já havia testemunhado em um primeiro processo judicial que foi anulado no final do ano passado. Maradona morreu de um ataque cardíaco em 25 de novembro de 2020, enquanto recebia cuidados domiciliares em uma casa nos arredores de Buenos Aires. Lá, o ex-jogador de futebol, então com 60 anos, tentava se recuperar de uma cirurgia realizada duas semanas antes em uma clínica para remover um hematoma subdural. Os sete profissionais de saúde que estão sendo julgados desempenharam algum papel nos cuidados domiciliares de Maradona. Todos negam negligência. Eles são acusados de homicídio culposo com dolo, que ocorre quando o autor sabe que suas ações podem causar danos, mas mesmo assim continua a praticá-las. A pena máxima para esse crime é de 25 anos de prisão. Além de Luque, Cosachov e Díaz, os réus incluem os médicos Nancy Forlii e Pedro Di Spagna, Mariano Perroni (representante da empresa prestadora de serviços de enfermagem) e o enfermeiro Ricardo Almirón. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Maradona morte médicos indiciados ex-mulher COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34