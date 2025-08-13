Ex-membro da Mancha confessa participação em ataque à Academia de Futebol do Palmeiras Estadão Conteúdo 13.08.25 21h47 A Polícia Civil indiciou nesta quarta-feira um ex-membro da torcida organizada Mancha Alviverde pela participação no ataque feito à Academia de Futebol do Palmeiras na madrugada do último domingo. Gabriel de Oliveira Vieira, motorista de aplicativo, confessou ter sido o condutor do veículo utilizado para transportar os demais participantes do ataque. A reportagem tenta contato com a defesa de Gabriel. De acordo com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o suspeito confessou a participação no ataque. Após ser ouvido na delegacia, ele foi indiciado e vai responder em liberdade. "O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade). Durante as apurações, as equipes da unidade localizaram o veículo utilizado na ação. O locatário foi conduzido à delegacia e confessou ter participado do ataque, atuando como condutor do automóvel. Ele foi indiciado e responderá em liberdade. Diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos", revelou a nota da SSP enviada ao Estadão. O Estadão apurou que o homem de 32 anos foi abordado na rua e, então, levado à delegacia para prestar esclarecimentos. O carro utilizado no crime é alugado e foi apreendido. Ainda segundo apuração da reportagem, Gabriel não apontou os outros envolvidos na ação e revelou que os conheceu em um bar na noite anterior ao crime. O rapaz teria histórico de participação em brigas em estádios. ENTENDA O CASO Na madrugada do último domingo, alguns homens foram flagrados atirando uma série de rojões e fogos de artifício em direção ao portão principal da Academia de Futebol, o Centro de Treinamento do Palmeiras, que fica na região da Barra Funda. Alguns jogadores e funcionários estavam no local no momento do ataque. Ninguém ficou ferido. Os atletas estavam concentrados na Academia de Futebol para a partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Câmeras de segurança flagraram a ação dos vândalos. O Palmeiras enviou uma petição à Polícia Civil pedindo uma investigação sobre o caso e um possível envolvimento da Mancha Alviverde, principal torcida organizada de palmeirenses. A solicitação foi acolhida pela 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) e um inquérito foi aberto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Academia de Futebol ataque torcedor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03