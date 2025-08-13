Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally Rosiane Reis 13.08.25 15h18 Guilherme Cysne, piloto de rally (Photoaction) O ronco dos motores, a poeira levantando no ar e a adrenalina a cada curva. Esse é o cenário em que Guilherme Cysne, piloto de rally, se sente verdadeiramente em casa. Bicampeão da UTV CUP, bicampeão paulista e, mais recentemente, Campeão Brasileiro de Baja 2024, ele representa uma geração de competidores que combina técnica, resistência e, acima de tudo, determinação. A paixão pelo automobilismo surgiu cedo. “Sempre fui apaixonado por velocidade e muito cedo já peguei gosto pelo rally. Comecei trabalhando na organização de etapas do Brasileiro de Baja”, relembra. Essa proximidade com a pista, ainda fora do cockpit, foi o primeiro passo para uma trajetória que hoje inspira jovens pilotos. Guilherme Cysne, piloto de rally Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Manter-se no topo não é tarefa fácil. No rally, onde cada segundo conta e o erro não é perdoado, Cysne sabe que foco é a palavra-chave. “Coloquei isso como meta e estou tentando fazer acontecer novamente em 2025. Não é fácil, temos muitos pilotos rápidos querendo a mesma coisa, mas sigo focado em buscar o bicampeonato.” A virada de chave veio depois de 2023, quando liderou o campeonato brasileiro até a última etapa, mas viu o título escapar. Em 2024, a preparação física e mental ganhou um novo patamar. “Me preparei melhor fisicamente do que em 2023, com certeza. Isso fez diferença na hora de encarar provas longas e exigentes.” O UTV, seu veículo de disputa, é um desafio à parte. “O que mais me atrai é andar sempre perto e, às vezes, até um pouco acima do limite do carro”, admite. E foi justamente essa ousadia — temperada com estratégia — que lhe garantiu o título mais importante da carreira até agora. “Foi um sonho realizado. Conquistar isso sem vir de uma família com grande estrutura financeira fez toda a diferença. Me deu mais gana, mais vontade e provou que não é preciso ser milionário para chegar lá.” Claro que nem tudo são vitórias. O piloto também coleciona momentos difíceis que o ensinaram lições valiosas. “No rally, temos que aprender a lidar com frustrações grandes. A resiliência é fundamental para seguir buscando o melhor.” Cysne conta com o apoio da Polaris Racing Brazil, Peak Automotiva, Frum, Kondz, Arisun, UTV Parts e Espaço Lucas Zia, parcerias que considera essenciais. “Com o tempo, fomos evoluindo o relacionamento para buscar o melhor para a marca e para mim.” Mas o horizonte vai muito além das pistas brasileiras: o sonho é disputar provas icônicas como o SARR, na Argentina, e o lendário Dakar. Enquanto isso, ele acompanha com entusiasmo o crescimento da UTV CUP no Brasil. “A modalidade vem crescendo muito no mundo todo e aqui não é diferente.” Aos jovens que sonham em acelerar rumo ao pódio, o recado é direto: “Não desistam nunca. Coloquem energia de verdade no objetivo e a chance de chegar lá é muito maior.” Guilherme Cysne segue acelerando, provando que, no rally e na vida, quem mantém o pé firme no acelerador e o olhar no horizonte pode transformar poeira em glória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes jornal amazônia colunas adrenalina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Adrenalina . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!