Ex-lutadora e atriz é demitida pela Disney após apoiar invasão ao Capitólio nos EUA

A ex-lutadora de MMA e atriz Gina Carano, que fez sucesso com seu papel na série "O Mandaloriano", da Disney, foi demitida pela companhia após apoiar a invasão ao Congresso dos Estados Unidos, em Washington, no início de janeiro de 2021. Carano também já se colocou a favor das teorias de fraudes nas últimas eleições no país e falou contra o uso de máscaras durante a pandemia da Covid-19.

A ex-lutadora foi uma das pioneiras do MMA feminino e lutou de 2006 até 2009. Gina Carano venceu nove dos dez eventos que participou, perdendo na sua última luta contra a brasileira Cris Cyborg. A atriz saiu da série "O Mandaloriano", da Disney e LucasFilms, após dizer que era preciso "limpar o processo eleitoral" para que as "fraudes terminem em 2020".

Depois disso, Carano também utilizou suas redes sociais para comparar os invasores do Capitólio com as vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.