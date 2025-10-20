Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ex-jogador do Real Madrid sofre AVC e recebe mensagens de apoio de antigos clubes

Estadão Conteúdo

Royston Drenthe, ex-jogador de Real Madrid, Everton, Feyenoord e Reading, foi hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo comunicado oficial, o jogador está recebendo cuidados adequados e encontra-se em boas mãos.

Diversos clubes pelos quais Drenthe passou manifestaram solidariedade. O Reading Football Club desejou uma recuperação rápida ao ex-atleta, enquanto o Everton afirmou torcer por seu retorno completo à saúde. O Feyenoord, em nota, declarou estar "pensando (no atleta) e desejando força e coragem". Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou oficialmente.

A família do atleta pediu tranquilidade e privacidade, ressaltando que esse período é essencial para que ele receba o apoio necessário para a recuperação. O comunicado afirma que todos os envolvidos desejam um retorno rápido e saudável de Drenthe às suas atividades.

O AVC é uma condição grave que ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, podendo gerar sequelas neurológicas de intensidade variável. O rápido atendimento hospitalar e os cuidados adequados são fundamentais para reduzir riscos e melhorar as chances de recuperação total.

Royston Drenthe tem 38 anos e construiu uma carreira destacada na Europa. Entre 2007 e 2012, fez 64 jogos pelo Real Madrid, marcando quatro gols, incluindo períodos em que foi emprestado a outros clubes. O ex-lateral e meio-campista também foi convocado para a seleção holandesa, representando seu país em um amistoso contra a Turquia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Royston Drenthe

AVC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

“Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho

Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B

20.10.25 18h12

SÉRIE B

Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos

Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato

20.10.25 17h09

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A

Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice.

20.10.25 16h16

Futebol

Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B

Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona

20.10.25 13h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo

Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros

20.10.25 12h33

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B

Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona

20.10.25 13h38

Futebol

Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas

Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A

20.10.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda