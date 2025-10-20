Ex-jogador do Real Madrid sofre AVC e recebe mensagens de apoio de antigos clubes

Royston Drenthe, ex-jogador de Real Madrid, Everton, Feyenoord e Reading, foi hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo comunicado oficial, o jogador está recebendo cuidados adequados e encontra-se em boas mãos.

Diversos clubes pelos quais Drenthe passou manifestaram solidariedade. O Reading Football Club desejou uma recuperação rápida ao ex-atleta, enquanto o Everton afirmou torcer por seu retorno completo à saúde. O Feyenoord, em nota, declarou estar "pensando (no atleta) e desejando força e coragem". Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou oficialmente.

A família do atleta pediu tranquilidade e privacidade, ressaltando que esse período é essencial para que ele receba o apoio necessário para a recuperação. O comunicado afirma que todos os envolvidos desejam um retorno rápido e saudável de Drenthe às suas atividades.

O AVC é uma condição grave que ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, podendo gerar sequelas neurológicas de intensidade variável. O rápido atendimento hospitalar e os cuidados adequados são fundamentais para reduzir riscos e melhorar as chances de recuperação total.

Royston Drenthe tem 38 anos e construiu uma carreira destacada na Europa. Entre 2007 e 2012, fez 64 jogos pelo Real Madrid, marcando quatro gols, incluindo períodos em que foi emprestado a outros clubes. O ex-lateral e meio-campista também foi convocado para a seleção holandesa, representando seu país em um amistoso contra a Turquia.