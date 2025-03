Ex-jogador do Corinthians e do Vasco é preso por agredir idoso após discussão

O ex-jogador Régis Pitbull, que teve passagens por clubes como Corinthians e Vasco, foi preso nesta terça-feira (25) após agredir um vizinho no prédio onde mora, no bairro de Pirituba, em São Paulo. A agressão ocorreu após uma discussão no elevador do condomínio.

Durante o desentendimento, Régis Pitbull desferiu uma cabeçada e dois socos no subsíndico do prédio, um idoso de 69 anos, que perdeu três dentes. A identidade da vítima não foi divulgada. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o ex-atleta em flagrante por lesão corporal grave. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, em Pirituba. A informação sobre a prisão foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo UOL.

Histórico do ex-jogador

Aos 48 anos, Régis Pitbull enfrenta uma luta contra as drogas e, em 2021, chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação. Durante a carreira, atuou como atacante e passou por diversos clubes brasileiros, incluindo Comercial-SP, Ceará, Ponte Preta, Bahia, Vasco, Corinthians, Portuguesa Santista, Portuguesa, Inter de Limeira, ABC, Rio Branco-MG, Poços de Caldas, São Raimundo-AM e Duque de Caxias. No exterior, jogou pelo Marítimo (Portugal), Gaziantep (Turquia), Kyoto (Japão), Daejeon (Coreia do Sul) e Al-Nasr (Kuwait).