Berghuis, jogador do Ajax, agride torcedor que proferiu ofensas racistas a seu companheiro de time

Em mais um caso de racismo no futebol europeu, desta vez fora dos gramados, o jogador Steven Berghuis, do Ajax, não conseguiu conter a raiva ao escutar ofensas racistas dirigidas ao seu companheiro de time Brian Brobbey, e agrediu um torcedor que teria cometido injúria.

O caso ocorreu após a derrota do Ajax para o Twente, por 3 a 1, na última rodada do Campeonato Holandês. Enquanto os atletas se dirigiam ao ônibus, um homem teria chamado Brobbey de "câncer preto".



VEJA MAIS

Em um comunicado divulgado à imprensa, o Ajax afirmou que aplicou uma multa em Berghuis por considerar a conduta do jogador negativa. Em contrapartida, Brobbey postou uma foto com Steven em uma rede social, com um coração na legenda, em agradecimento.