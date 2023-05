Presidente da CBF afirma que houve racismo em evento de convocação da seleção

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou, no último dia 28, que houve um episódio de racismo em um evento de convocação da seleção brasileira. O presidente não detalhou o fato.

No relato, ele foi enfático, mostrando-se indignado. "Aqui dentro teve. Aqui dentro do auditório hoje teve racismo. Junto com o jurídico da CBF vamos ver o que é possível para colocar de forma pública no site oficial da entidade aqueles racistas, para eles não ficarem no meio de pessoas de bem, que estão pregando o combate ao racismo e eles praticando", afirmou.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reforçou que pretende se posicionar de forma oficial “em um momento adequado”, após ser questionada a respeito da situação.

“É um crime. Um crime que constrange. As pessoas quando não são fortes ou não têm a vivência de resistir... porque eu resisto", desabafou o presidente.

No evento citado pelo presidente, a temática do auditório estava com o tema de adesão à campanha contra o racismo feita pela entidade e reforçada após os episódios na Espanha envolvendo Vini Jr.

"Quando questionaram que o amistoso seria na Espanha, já estávamos há 60 dias tratando do jogo na Espanha. E quando acontece racismo, quem sofre não vai para baixo da cama com medo. Ele vai ter que enfrentar".

A respeito da campanha, a CBF afirmou que a informação é para todos pois os casos de racismos são reincidentes nos jogos.

“Essa campanha é para todos. O Vini Jr está sendo de uma forma contumaz lá na Espanha e isso não é de hoje, estamos falando há mais de um ano, acionamos os mesmos personagens que acionamos dessa vez: Uefa, Conmebol, Federação Espanhola. E se tiver que repetir mais vezes vamos repetir quantas vezes forem necessárias"

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)