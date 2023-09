Ex-jogador de futebol americano desaparece após mãe ser encontrada morta

O jogador de futebol americano Sergio Brown está desaparecido desde o último dia 16, no mesmo dia em que sua mãe foi encontrada morta perto de um riacho em um subúrbio de Chicago, segundo a polícia local.

A família de Brown alertou as autoridades após não conseguir contato com ele e com a mãe, sendo iniciada uma investigação pelos agentes de Maywood. Na busca, os policiais encontraram o corpo já inconsciente de Myrtle (mãe de Brown), com sinais de homicídio, de acordo com registros do boletim policial.

A investigação está em andamento e a polícia de Maywood diz que qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com uma linha anônima de denúncias.

Sergio Brown, de 35 anos, jogou por Notre Dame antes de assinar com o New England Patriots como agente livre, em 2010. O jogador disputou sete temporadas na NFL e defendeu Patriots, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com