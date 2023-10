Ex-jogador Carlos Tévez sofre traumatismo craniano após acidente doméstico, diz jornal

O ex-jogador e atual treinador Carlos Tévez sofreu um traumatismo craniano após um acidente doméstico na última quarta-feira (18). O acidente aconteceu na casa de Tévez, em Buenos Aires, Argentina. Ele foi encaminhado para um hospital, onde passou por uma cirurgia.

Segundo informações do jornal El Clarín, Carlitos se preparava para seguir rumo ao centro de treinamento do Independiente, seu atual clube, quando perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça na pia do banheiro. O golpe causou um corte profundo na sobrancelha do ex-atacante, que foi fechado com 10 pontos no hospital. Ele também foi diagnosticado com uma concussão e teve que permanecer em observação.

Tévez recebeu alta e foi aconselhado pela equipe médica a permanecer em repouso. Por conta das recomendações, ele não esteve presente na partida contra o Barraca Central, válida pela 14ª rodada da Primeira Divisão Argentina. O Independiente venceu a partida por 3 a 0.

VEJA MAIS

Carreira de Tévez

Tévez, de 39 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol no ano passado. O ex-atacante já teve passagens pelo Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus.

Ídolo do Boca Juniors, ele conquistou quatro títulos da Copa Libertadores, três títulos do Campeonato Argentino e uma Copa Intercontinental com o clube argentino.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)