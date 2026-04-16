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Ex-goleiro de Arsenal e Juventus morre aos 48 anos após ter carro atingido por um trem

Uma investigação foi iniciada na área para entender o que levou o veículo a cruzar os trilhos naquele momento

Estadão Conteúdo
fonte

Alexander Manninger (Instagram @arsenal)

O ex-goleiro Alexander Manninger faleceu nesta quinta-feira (16), aos 48 anos, após ter seu carro por atingido um trem, em Nussdorf am Haunsberg, região de Salzburgo, na Áustria.

O choque ocorreu por volta das 8h20 do horário local (7h20 do horário de Brasília) em uma passagem de nível sem barreiras de segurança na linha férrea que atravessa a zona rural da cidade.

As equipes de resgate e autoridades imediatamente foram acionadas, mas a forte colisão causou muitos ferimentos ao ex-atleta, que não resistiu e morreu no local do acidente. Uma investigação foi iniciada na área para entender o que levou o veículo a cruzar os trilhos naquele momento.

Manninger iniciou sua carreira no Red Bull Salzburg e depois brilhou no Arsenal, onde faturou o título do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra duas vezes.

Ele também teve grande passagem no futebol italiano, atuando por Fiorentina, Torino, Bologna, Juventus e outros. Na equipe de Turim, ele foi reserva de Gianluigi Buffon. Na sequência, ele chegou no FC Augsburg, da Alemanha, onde ficou quatro temporadas até transferir-se para o Liverpool. No clube inglês, encerrou sua carreira profissional em 2017, com 40 anos.

Pela seleção austríaca, Manninger disputou 33 jogos, fazendo parte do elenco da Eurocopa de 2008, realizada em seu país natal. "Alexander Manninger foi um embaixador excepcional do futebol austríaco, tanto dentro como fora de campo", afirmou Peter Schottel, diretor desportivo da Federação Austríaca de Futebol.

"Seu profissionalismo, compostura e confiabilidade fizeram dele parte integrante de suas equipes e da seleção nacional. Suas conquistas merecem o máximo respeito e serão inesquecíveis", concluiu.

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