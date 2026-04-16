Ex-goleiro de Arsenal e Juventus morre aos 48 anos após ter carro atingido por um trem Uma investigação foi iniciada na área para entender o que levou o veículo a cruzar os trilhos naquele momento Estadão Conteúdo 16.04.26 13h16 Alexander Manninger (Instagram @arsenal) O ex-goleiro Alexander Manninger faleceu nesta quinta-feira (16), aos 48 anos, após ter seu carro por atingido um trem, em Nussdorf am Haunsberg, região de Salzburgo, na Áustria. O choque ocorreu por volta das 8h20 do horário local (7h20 do horário de Brasília) em uma passagem de nível sem barreiras de segurança na linha férrea que atravessa a zona rural da cidade. As equipes de resgate e autoridades imediatamente foram acionadas, mas a forte colisão causou muitos ferimentos ao ex-atleta, que não resistiu e morreu no local do acidente. Uma investigação foi iniciada na área para entender o que levou o veículo a cruzar os trilhos naquele momento. Manninger iniciou sua carreira no Red Bull Salzburg e depois brilhou no Arsenal, onde faturou o título do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra duas vezes. Ele também teve grande passagem no futebol italiano, atuando por Fiorentina, Torino, Bologna, Juventus e outros. Na equipe de Turim, ele foi reserva de Gianluigi Buffon. Na sequência, ele chegou no FC Augsburg, da Alemanha, onde ficou quatro temporadas até transferir-se para o Liverpool. No clube inglês, encerrou sua carreira profissional em 2017, com 40 anos. Pela seleção austríaca, Manninger disputou 33 jogos, fazendo parte do elenco da Eurocopa de 2008, realizada em seu país natal. "Alexander Manninger foi um embaixador excepcional do futebol austríaco, tanto dentro como fora de campo", afirmou Peter Schottel, diretor desportivo da Federação Austríaca de Futebol. "Seu profissionalismo, compostura e confiabilidade fizeram dele parte integrante de suas equipes e da seleção nacional. Suas conquistas merecem o máximo respeito e serão inesquecíveis", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Goleiro Acidente Morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40