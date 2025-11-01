Ex-Arsenal deixa o México após sumiço de cachorra e jornal compara fracasso ao de Daniel Alves Estadão Conteúdo 01.11.25 11h08 Contratado pelo Pumas no início da temporada com festa e com pompa de estrela internacional, o galês Aaron Ramsey teve seu contrato rompido e retornou à Europa depois de apenas quatro meses no clube, seis jogos disputados, 235 minutos em campo e um gol marcado. O meia da seleção de País de Gales, com passagens por clubes como Arsenal e Juventus, teve sua curta passagem pelo Pumas marcada por lesões, mas o estopim para a rescisão foi o desaparecimento da cachorra de estimação da família, Halo, que desapareceu enquanto estava em um abrigo em Guanajuato durante as férias do jogador. "Só queremos nossa cadela de volta. Ela tem 10 anos, foi castrada e só quer voltar para sua família. Por favor, qualquer informação. Por favor, nos ajudem", pediu Ramsey em suas redes sociais, oferecendo uma recompensa de 10.000 pesos mexicanos (cerca de R$ 2.900) pelo paradeiro do animal. "Tentando entender como alguém pode deixar sua cachorra em um rancho e nunca mais vê-la. Sem nenhuma explicação. Nenhuma imagem foi gravada, nenhum rastreador a encontrou, nenhum corpo e um monte de mentiras", desabafou. Incomodado com as faltas do jogador aos treinos para procurar pela cadela nas últimas semanas, o Pumas propôs a rescisão do contrato, prontamente aceita pelo atleta de 34 anos, segundo a imprensa mexicana. A equipe da Cidade do México, que também conta com o goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid, atravessa péssima fase e corre risco de ficar fora dos playoffs da liga mexicana. A passagem relâmpago de outra grande contratação do Pumas levou o jornal "Marca" mexicano a comparar com o curto período no clube de Daniel Alves, que teve seu contrato rescindido após ser preso na Espanha, acusado de agressão sexual contra uma jovem em boate de Barcelona. O brasileiro foi absolvido em março deste ano. "Não há dúvida de que uma das maiores decepções para os torcedores do Pumas nos últimos anos foi Dani Alves", publicou o jornal. "O campeão mundial com o Brasil e detentor de vários títulos ao redor do mundo chegou ao Pumas em 23 de julho de 2022 e disputou um total de 13 partidas na Liga MX antes de ter seu contrato rescindido por violar o código de conduta e de ética do clube." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liga MX Pumas Aaron Ramsey Halo Daniel Alves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15