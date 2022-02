Everton x Monagas: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/02) pela Libertadores

As equipes Everton e Monagas disputam nesta terça-feira (22/02), partida válida pela Copa Libertadores da América 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Sausalito, no Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Everton x Monagas?

A partida Everton x Monagas pode ser assistida pelo canal ESPN 4 e streaming Star+

Como Everton x Monagas chegam para o jogo?

No Campeonato Chileno, o time do Everton aparece em 9ª posição com 4 pontos. Já o Monagas, ainda não jogou o Campeonato Venezuelano porque o torneio ainda não começou na temporada.

FICHA TÉCNICA

Everton x Monagas

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Sausalito, no Chile

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2022, 19h15

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Auxiliares: Jose Antelo e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Roberto Silvera (URU)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Everton: Fernando de Paul; Echeverria, Barroso, Oyarzun; Reyes, Sánchez, Madrid, Ibacache; Di Yorio, Cuevas, Sosa. TÉCNICO: Frank Lampard

Monagas: Caprio; González, Páez, Perozo, Peraza, Romero; Botello, Calzadilla, Rodriguez; Franklin González, Ortiz. TÉCNICO: Johnny Ferreira

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)