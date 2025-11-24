Everton tem jogador expulso por tapa no rosto de companheiro e United perde na Premier League Com o resultado, o United estaciona na décima colocação, com 18 pontos Estadão Conteúdo 24.11.25 19h18 O bom momento do Manchester United e a expectativa de se aproximar da zona de classificação para a Champions League foram interrompidos de forma abrupta com a derrota por 1 a 0 para o Everton, nesta segunda-feira, no Old Trafford, no encerramento da 12ª rodada da Premier League. A partida ficou marcada por um cartão vermelho inusitado, após um tapa do volante Gana Gueye em Keane, seu próprio companheiro de equipe. Com o resultado, o United estaciona na décima colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Everton, que aparece em 11º. O tropeço em casa freia a sequência de crescimento da equipe e expõe novamente as dificuldades demonstradas na última temporada, que geraram críticas ao técnico Rubén Amorim. O jogo ganhou contornos caóticos logo aos 12 minutos, quando o volante Gana Gueye foi expulso de forma surpreendente. Irritado após um arremate de Bruno Fernandes, o jogador do Everton discutiu com Keane e acabou desferindo um tapa no rosto do companheiro, atitude que levou o árbitro a aplicar o cartão vermelho direto. Mesmo em desvantagem numérica, o Everton mostrou organização e eficiência. Aos 28 minutos, Dewsbury-Hall recebeu na entrada da área, passou por dois marcadores e acertou um chute colocado no ângulo, sem chances para o goleiro, abrindo o placar no Old Trafford. A partir do gol, o Manchester United assumiu de vez o controle das ações, mas voltou a pecar nas finalizações. Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu criaram oportunidades, porém não conseguiram transformar a pressão em empate. Casemiro iniciou a partida como titular, mas foi substituído ainda aos 12 minutos do segundo tempo por Mainoo, em uma mudança que buscava dar mais dinâmica ao meio-campo. Na etapa final, o cenário se manteve, com o United rondando a área adversária e o Everton completamente recuado. A melhor chance veio em uma cabeçada de Zirkzee, bem defendida por Pickford, que segurou o resultado. Nos minutos finais, a pressão aumentou, mas esbarrou na retranca bem armada dos visitantes e na pouca precisão ofensiva dos mandantes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester United Everton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18