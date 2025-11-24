Everton tem jogador expulso por tapa no rosto de companheiro e United perde na Premier League

O bom momento do Manchester United e a expectativa de se aproximar da zona de classificação para a Champions League foram interrompidos de forma abrupta com a derrota por 1 a 0 para o Everton, nesta segunda-feira, no Old Trafford, no encerramento da 12ª rodada da Premier League. A partida ficou marcada por um cartão vermelho inusitado, após um tapa do volante Gana Gueye em Keane, seu próprio companheiro de equipe.

Com o resultado, o United estaciona na décima colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Everton, que aparece em 11º. O tropeço em casa freia a sequência de crescimento da equipe e expõe novamente as dificuldades demonstradas na última temporada, que geraram críticas ao técnico Rubén Amorim.

O jogo ganhou contornos caóticos logo aos 12 minutos, quando o volante Gana Gueye foi expulso de forma surpreendente. Irritado após um arremate de Bruno Fernandes, o jogador do Everton discutiu com Keane e acabou desferindo um tapa no rosto do companheiro, atitude que levou o árbitro a aplicar o cartão vermelho direto.

Mesmo em desvantagem numérica, o Everton mostrou organização e eficiência. Aos 28 minutos, Dewsbury-Hall recebeu na entrada da área, passou por dois marcadores e acertou um chute colocado no ângulo, sem chances para o goleiro, abrindo o placar no Old Trafford.

A partir do gol, o Manchester United assumiu de vez o controle das ações, mas voltou a pecar nas finalizações. Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu criaram oportunidades, porém não conseguiram transformar a pressão em empate. Casemiro iniciou a partida como titular, mas foi substituído ainda aos 12 minutos do segundo tempo por Mainoo, em uma mudança que buscava dar mais dinâmica ao meio-campo.

Na etapa final, o cenário se manteve, com o United rondando a área adversária e o Everton completamente recuado. A melhor chance veio em uma cabeçada de Zirkzee, bem defendida por Pickford, que segurou o resultado. Nos minutos finais, a pressão aumentou, mas esbarrou na retranca bem armada dos visitantes e na pouca precisão ofensiva dos mandantes.