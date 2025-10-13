Everton Ribeiro fala sobre diagnóstico e recuperação após câncer na tireoide: 'Assustador' Estadão Conteúdo 13.10.25 14h03 O relato de Everton Ribeiro expõe a força e a vulnerabilidade de um atleta acostumado a viver sob pressão - mas que, desta vez, enfrentou um adversário bem diferente. O meia do Bahia contou como recebeu o diagnóstico de câncer na tireoide, pouco antes da final da Copa do Nordeste, e como transformou o susto em fé e reflexão. "Foi assustador. No começo, eu nem conseguia falar a palavra câncer. É muito forte. Quando ouvi o diagnóstico, fui pro quarto e chorei sozinho", admitiu o jogador em entrevista ao Fantástico e ao ge. "Depois liguei pra minha esposa, e juntos fomos entender o que fazer. Até chegar a esse momento foi um caminho longo." O exame que revelou a doença fazia parte da rotina médica do Bahia. Segundo a diretora de performance e saúde, Natália Bittencourt, os testes semestrais permitiram detectar as alterações ainda no início. "Com o Everton não foi diferente. Conseguimos identificar os sinais e, a partir daí, definir o passo a passo do tratamento", explicou. Mesmo abalado, o jogador optou por seguir com a delegação para o jogo. "Me deixaram à vontade para não viajar, mas eu quis ir. Queria chorar onde tinha que chorar. Sabia que de um dia pro outro nada mudaria", contou. Enquanto isso, sua esposa, Marília, acionava médicos e organizava a investigação sobre o caso. Marília relembrou o choque e o instinto de resolver. "Quando ele ligou, eu esperava ouvir que estava tudo bem. Mas veio: 'É maligno'. Foi desesperador, não tínhamos referência. Desliguei o telefone e pensei: Vou dar um jeito de resolver'", relatou. À noite, o casal já consultava especialistas no Rio de Janeiro. A cirurgia, feita dias depois, foi um sucesso. Everton se recupera bem e deve passar por novas avaliações nas próximas semanas. O meia agradeceu o suporte médico e o carinho recebido. "Tive uma equipe incrível, médicos que me tranquilizaram, amigos, torcedores e, claro, a minha esposa. Ela foi meu suporte em tudo." Mais sereno, o jogador transformou a experiência em aprendizado. "A gente reflete. Sem saúde, nada anda. Tenho fé e sei que Deus cuida da gente. Às vezes, ele nos usa sem entendermos. Agora é curtir a família, me cuidar e seguir com coragem." Everton Ribeiro ainda não tem data certa para voltar aos treinos. Enquanto isso, o Bahia segue focado na luta por vaga na próxima edição da Libertadores no Brasileirão. Na sexta posição, com 43 pontos, o time baiano enfrenta o arquirrival Vitória nesta quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bahia Éverton Ribeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda! Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B 13.10.25 13h33 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08 Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08