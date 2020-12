Everton Ribeiro dá vitória ao Flamengo contra o Botafogo e agrava o drama do rival

Mesmo longe de passar confiança, o Flamengo deu um passo para recuperar o ânimo, após duas eliminações consecutivas. Neste sábado, o time de Rogério Ceni derrotou o desesperado Botafogo por 1 a 0, com gol de Everton Ribeiro, no Estádio Nilton Santos e pela 24ª rodada do Brasileiro. O clássico ainda teve duas expulsões na reta final, de Victor Luís e Gustavo Henrique (uma para cada lado), mas nem isso o deixou menos frustrante e sonolento.

Os próximos jogos de Botafogo e Flamengo serão contra paulistas: São Paulo e Santos, dias 9 e 13, respectivamente, pelo Brasileiro. Aliás, o Alvinegro estaciona nos 20 pontos e na penúltima colocação, enquanto o Rubro-Negro vai a 42 e, em terceiro, se mantém no bolo pela disputa do título.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro INÍCIO QUENTEUma carga dramática acentuada contornava o clássico, que contou com um episódio de discórdia antes mesmo de a bola rolar, por conta de uma faixa da torcida do Botafogo nas arquibancadas (entenda aqui). Já quando o apito soou para o começo, de fato, os mandantes quase abriram o placar com 20 segundos. Pedro Raul tabelou no ataque e parou em Diego Alves.

... ESFRIOUDepois, o Flamengo passou a controlar as ações, no campo do rival. A maior qualidade técnica culminou em três boas chances criadas, seja pelo alto, com bola parada ou lançamentos, ou nas tramas curtas e rasteiras. E travava em erros técnicos e cruzamentos em demasia. Por sua vez, o Botafogo, priorizando contragolpes, não abria mão de sair em transição em bloco. O duelo teve um início empolgante, mas terminou parcialmente zerado e morno nos minutos anteriores.

Primeiro tempo ainda teve mais emoções (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

O CAPITÃO APARECEUO segundo tempo começou com o mesmo panorama do primeiro, inclusive sem alterações nas equipes. O Flamengo vinha encontrando dificuldades para criar jogadas limpas, enquanto o Botafogo não saía de trás. E foi na pressão alta que, após erro "forçado" e crasso de Marcinho na saída de bola, o time de Ceni recuperou a posse, e Gerson serviu Everton Ribeiro, que vinha apagado da partida, mas tocou da entrada da área com classe para decidir: 0x1.

VERMELHOS E DRAMA ALVINEGROA reta final do clássico, ao contrário do que um gol indicava, vinha devendo em um capítulo de emoção. Vinha... Até duas expulsões, em um intervalo de dois minutos, dar um gás aos minutos derradeiros. Victor Luís deu uma entrada duríssima em Rodrigo Muniz. No lance seguinte, Gustavo Henrique era o último homem e puxou a camisa de Lucas Campos, outro garoto acionado. Vermelhos justos para o lateral-esquerdo e zagueiro.

Antes ainda, o Botafogo mexeu as cinco vezes, empilhou peças ofensivas, mas a pobreza para criar pesou. O Flamengo, confortável pela vantagem, piorou significativamente e pouco fez com a posse de bola superior. Foi um jogo frustrante, no geral, e o o placar terminou mesmo em 0x1, dando nova confiança ao Rubro-Negro e acentuando o drama alvinegro na competição.

FICHA TÉCNICA Botafogo x Flamengo - 24ª rodada do Brasileiro

Data/Horário: 05/12/2020, às 17h​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA - RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Gramado: MedianoCartões amarelos: Rhuan (BOT) / Everton Ribeiro (FLA)Cartões vermelhos: Victor Luís (BOT) / Gustavo Henrique (FLA)

GOLS: Everton Ribeiro, 9'/2ºT (0-1)

BOTAFOGO (Técnico: Felipe Lucena)​Diego Cavalieri; Marcinho (Barrandeguy, 24'/2ºT), Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Victor Luís; José Welison (Matheus Babi, 17'/2ºT), Caio Alexandre (Luiz Otávio, 30'/2ºT); Bruno Nazário (Lucas Campos, 30'/2ºT), Keisuke Honda e Rhuan (Kalou, 17'/2ºT); Pedro Raul.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho, 32'/2ºT) e Pedro (Rodrigo Muniz, 36'/2ºT).