Everton Ribeiro celebra sucesso em cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vou voltar 100%' O meia de 36 anos postou um vídeo para tranquilizar a todos Estadão Conteúdo 09.10.25 11h18 () Quatro dias após anunciar diagnóstico de câncer de tireoide e ser submetido a uma cirurgia, Everton Ribeiro, do Bahia, já está em casa, se recuperando. O meia de 36 anos postou um vídeo para tranquilizar a todos e anunciou que voltará a jogar 100%. Não se sabe se apenas na próxima temporada. VEJA MAIS Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vamos vencer essa batalha' Everton Ribeiro divulgou a informação no Instagram, com uma imagem nos pés do Cristo Redentor, no Rio, com a mulher e os dois filhos. "Fala pessoal, passando para tranquilizar a todos. Já estou em casa me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer de tireoide do tipo mais comum, chamado papilífero. É um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso, foi feita a retirada total da tireoide e graças a Deus, recebemos uma notícia ótima: a patologia chegou e vimos que não temos de fazer nenhum tratamento adicional", revelou Everton Ribeiro. O processo não o impediu de se comunicar bem, outro motivo de celebração. Com o Bahia bem no Brasileirão, é possível que o retorno aos gramados seja somente no próximo ano, evitando percalços desnecessários. "Tem um período de recuperação. Junto com os doutores, traçamos uma meta, um caminho a ser tomado com toda a segurança, no tempo certo, mas com certeza e fé de que voltarei 100%, focado, forte e feliz por jogar futebol, a ajudar meus companheiros", disse, feliz e confiante. "Estar nos gramados é onde me sinto feliz e realizado. Muito obrigado a todos, conto com a torcida, com as orações e com a energia boa de todo mundo que tem orado por mim e por minha família. Já, já estaremos de volta." O meia revelou como foi descoberta a doença e não poupou agradecimentos. "Gostaria de agradecer ao departamento médico do Bahia que percebeu essas alterações nos meus exames de sangue de rotina e logo interveio, me direcionando ao que fazer, os próximos passos, até a descoberta do diagnóstico." A mulher do jogador, Marília, buscou assistência especializada, encontrou os médicos e ainda pesquisou informações para deixar Everton Ribeiro tranquilo antes da cirurgia. Há um mês que ele vinha atuando já ciente do câncer de tireoide. "Minha mulher Marília, desde o primeiro dia fez uma correria que nem eu imaginava. Descobriu o doutor Fernando Maluf, foi atrás do que precisava, das informações... Então agradeço muito a ela, te amo e obrigado por ser o meu suporte e estar comigo em todos os momentos, na alegria e na doença. Te amo demais." Foram inúmeras mensagens de apoio e auxílio médico de excelência. Everton Ribeiro mostrou reconhecimento. "Gostaria de agradecer também ao doutor Márcio Abraão, que fez a cirurgia, impecável. Eu já saí falando, me alimentando muito bem. Ele me deu suporte a todo momento. Agradecer também ao doutor Fernando Maluf, que desde o primeiro dia já nos deu uma tranquilidade, conversou comigo, com a Marília e nos deu todo suporte, organizou toda a cirurgia e até hoje está conosco, conversando a todo momento. Isso foi muito importante para nós", afirmou. "E, claro, agradecer aos meu amigos, aos fãs, aos milhares de torcedores que mandaram orações, mensagens, à minha família, que esteve comigo o tempo todo, apreensiva, mas do meu lado", seguiu. "Agradecer, lógico, a Deus que me deu toda essa força, sabedoria, e entendimento de que tudo é para ele, por ele e que mesmo na doença está com a gente e tem o melhor para cada um de nós. E que esse momento difícil seja usado de honra e glória dele. Mais um milagre feito em minha vida e que agora a gente possa voltar o mais rápido aos campos, onde me sinto feliz." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bahia Everton Ribeiro cirurgia câncer COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00