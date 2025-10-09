Everton Ribeiro celebra sucesso em cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vou voltar 100%'

Quatro dias após anunciar diagnóstico de câncer de tireoide e ser submetido a uma cirurgia, Everton Ribeiro, do Bahia, já está em casa, se recuperando. O meia de 36 anos postou um vídeo para tranquilizar a todos e anunciou que voltará a jogar 100%. Não se sabe se apenas na próxima temporada.

"Fala pessoal, passando para tranquilizar a todos. Já estou em casa me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer de tireoide do tipo mais comum, chamado papilífero. É um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso, foi feita a retirada total da tireoide e graças a Deus, recebemos uma notícia ótima: a patologia chegou e vimos que não temos de fazer nenhum tratamento adicional", revelou Everton Ribeiro.

O processo não o impediu de se comunicar bem, outro motivo de celebração. Com o Bahia bem no Brasileirão, é possível que o retorno aos gramados seja somente no próximo ano, evitando percalços desnecessários.

"Tem um período de recuperação. Junto com os doutores, traçamos uma meta, um caminho a ser tomado com toda a segurança, no tempo certo, mas com certeza e fé de que voltarei 100%, focado, forte e feliz por jogar futebol, a ajudar meus companheiros", disse, feliz e confiante. "Estar nos gramados é onde me sinto feliz e realizado. Muito obrigado a todos, conto com a torcida, com as orações e com a energia boa de todo mundo que tem orado por mim e por minha família. Já, já estaremos de volta."

O meia revelou como foi descoberta a doença e não poupou agradecimentos. "Gostaria de agradecer ao departamento médico do Bahia que percebeu essas alterações nos meus exames de sangue de rotina e logo interveio, me direcionando ao que fazer, os próximos passos, até a descoberta do diagnóstico."

A mulher do jogador, Marília, buscou assistência especializada, encontrou os médicos e ainda pesquisou informações para deixar Everton Ribeiro tranquilo antes da cirurgia. Há um mês que ele vinha atuando já ciente do câncer de tireoide. "Minha mulher Marília, desde o primeiro dia fez uma correria que nem eu imaginava. Descobriu o doutor Fernando Maluf, foi atrás do que precisava, das informações... Então agradeço muito a ela, te amo e obrigado por ser o meu suporte e estar comigo em todos os momentos, na alegria e na doença. Te amo demais."

Foram inúmeras mensagens de apoio e auxílio médico de excelência. Everton Ribeiro mostrou reconhecimento. "Gostaria de agradecer também ao doutor Márcio Abraão, que fez a cirurgia, impecável. Eu já saí falando, me alimentando muito bem. Ele me deu suporte a todo momento. Agradecer também ao doutor Fernando Maluf, que desde o primeiro dia já nos deu uma tranquilidade, conversou comigo, com a Marília e nos deu todo suporte, organizou toda a cirurgia e até hoje está conosco, conversando a todo momento. Isso foi muito importante para nós", afirmou.

"E, claro, agradecer aos meu amigos, aos fãs, aos milhares de torcedores que mandaram orações, mensagens, à minha família, que esteve comigo o tempo todo, apreensiva, mas do meu lado", seguiu. "Agradecer, lógico, a Deus que me deu toda essa força, sabedoria, e entendimento de que tudo é para ele, por ele e que mesmo na doença está com a gente e tem o melhor para cada um de nós. E que esse momento difícil seja usado de honra e glória dele. Mais um milagre feito em minha vida e que agora a gente possa voltar o mais rápido aos campos, onde me sinto feliz."