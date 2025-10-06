Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vamos vencer essa batalha' Everton Ribeiro divulgou a informação no Instagram, com uma imagem nos pés do Cristo Redentor, no Rio, com a mulher e os dois filhos. Estadão Conteúdo 06.10.25 15h03 O Bahia repostou a revelação do problema de saúde do seu astro, mas não anunciou o prazo de recuperação. (Imagem: Instagram/ @evertonri) Um dia após ajudar o Bahia a ganhar do Flamengo, seu ex-clube, por a 0 na Arena Fonte Nova, o experiente meia Everton Ribeiro foi submetido a uma cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide. O jogador de 36 anos usou as redes sociais para tranquilizar e agradecer os fãs e passar uma mensagem de esperança de que vai superar mais essa adversidade. "Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide, Hoje (segunda-feira) fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus", revelou Everton Ribeiro, na Instagram, com uma imagem nos pés do Cristo Redentor, no Rio, com a mulher e os dois filhos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos." Companheiros de Bahia, casos de Rodrigo Nestor, Ademir, Caio Alexandre, e muitos torcedores/fãs do armador, mandaram mensagem de boa sorte e muitos sob o lema de que "já deu certo", esbanjando confiança em rápida volta aos gramados. O Bahia repostou a revelação do problema de saúde do seu astro, mas não anunciou o prazo de recuperação. Muitos flamenguistas também mandaram mensagens de apoio e torcedores em geral exaltaram a dedicação do jogador que atuou por um mês ciente do problema e sem revelar para ninguém em busca de ajudar o Bahia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Bahia Everton Ribeiro câncer cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50