Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Estudiantes supera Racing nos pênaltis, conquista o Clausura e garante vaga na Libertadores

O Estudiantes esteve muito perto da derrota no tempo regulamentar, mas superou o Racing

Estadão Conteúdo

O Estudiantes é o campeão do Torneo Clausura do Campeonato Argentino. Neste sábado, no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, a equipe de La Plata venceu o Racing nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, assegurando o título e uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

A equipe saiu atrás no placar e só conseguiu levar a decisão adiante aos 47 minutos do segundo tempo, quando Carrillo apareceu bem na área após cobrança de falta e cabeceou firme para empatar a partida e forçar a prorrogação.

No tempo normal, o confronto foi equilibrado e de poucas chances claras. O Racing teve ligeira superioridade na posse de bola na primeira etapa e criou suas melhores oportunidades com Vergara, que arriscou finalizações de fora da área e obrigou Muslera a realizar boas defesas. Ainda assim, sem grande volume ofensivo.

O Estudiantes, por sua vez, foi mais perigoso quando conseguiu chegar ao ataque. Carrillo teve a principal chance ainda no primeiro tempo, ao receber dentro da área com espaço, mas finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

Na etapa final, o duelo seguiu disputado até que o Racing conseguiu sair na frente. Em jogada de velocidade, Adrián Martínez foi lançado, ganhou da marcação, driblou Muslera e finalizou por cobertura para marcar um belo gol, colocando o Racing em vantagem quando o empate parecia se encaminhar.

Atrás do placar, o Estudiantes precisou se lançar ao ataque e conseguiu a igualdade nos acréscimos. Aos 47 minutos, após cobrança de falta, Carrillo subiu livre e testou firme para empatar e levar a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, o Estudiantes adotou postura mais ofensiva após as mudanças promovidas pelo treinador e esteve perto da virada ainda no primeiro tempo da prorrogação, quando Alario finalizou por cima dentro da área. Na segunda etapa, o desgaste físico reduziu o ritmo do jogo, e a definição acabou ficando para a disputa de pênaltis.

Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até as alternadas. Pardo acertou a trave na cobrança decisiva, garantindo a vitória do Estudiantes e o título do Torneo Clausura, além da premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões). Antes, Cetre e Martinera haviam parado nos goleiros.

O título também teve um significado especial fora de campo. Presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón acompanhou a decisão das arquibancadas e comemorou a conquista ao lado dos torcedores. O ex-jogador cumpre punição imposta pela AFA.

Com a conquista, o Estudiantes confirmou presença na próxima edição da Libertadores, juntando-se a Boca Juniors, Lanús, Argentinos Juniors, Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia entre os representantes argentinos. Já o Racing ficou com a vaga na Sul-Americana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Argentino

Estudiantes

Racing
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

Carlos Ferreira

Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol?

14.12.25 7h00

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.12.25 7h00

'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido

14.12.25 23h42

Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa

14.12.25 23h32

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda