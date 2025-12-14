Estudiantes supera Racing nos pênaltis, conquista o Clausura e garante vaga na Libertadores O Estudiantes esteve muito perto da derrota no tempo regulamentar, mas superou o Racing Estadão Conteúdo 14.12.25 0h32 O Estudiantes é o campeão do Torneo Clausura do Campeonato Argentino. Neste sábado, no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, a equipe de La Plata venceu o Racing nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, assegurando o título e uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. A equipe saiu atrás no placar e só conseguiu levar a decisão adiante aos 47 minutos do segundo tempo, quando Carrillo apareceu bem na área após cobrança de falta e cabeceou firme para empatar a partida e forçar a prorrogação. No tempo normal, o confronto foi equilibrado e de poucas chances claras. O Racing teve ligeira superioridade na posse de bola na primeira etapa e criou suas melhores oportunidades com Vergara, que arriscou finalizações de fora da área e obrigou Muslera a realizar boas defesas. Ainda assim, sem grande volume ofensivo. O Estudiantes, por sua vez, foi mais perigoso quando conseguiu chegar ao ataque. Carrillo teve a principal chance ainda no primeiro tempo, ao receber dentro da área com espaço, mas finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar. Na etapa final, o duelo seguiu disputado até que o Racing conseguiu sair na frente. Em jogada de velocidade, Adrián Martínez foi lançado, ganhou da marcação, driblou Muslera e finalizou por cobertura para marcar um belo gol, colocando o Racing em vantagem quando o empate parecia se encaminhar. Atrás do placar, o Estudiantes precisou se lançar ao ataque e conseguiu a igualdade nos acréscimos. Aos 47 minutos, após cobrança de falta, Carrillo subiu livre e testou firme para empatar e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, o Estudiantes adotou postura mais ofensiva após as mudanças promovidas pelo treinador e esteve perto da virada ainda no primeiro tempo da prorrogação, quando Alario finalizou por cima dentro da área. Na segunda etapa, o desgaste físico reduziu o ritmo do jogo, e a definição acabou ficando para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até as alternadas. Pardo acertou a trave na cobrança decisiva, garantindo a vitória do Estudiantes e o título do Torneo Clausura, além da premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões). Antes, Cetre e Martinera haviam parado nos goleiros. O título também teve um significado especial fora de campo. Presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón acompanhou a decisão das arquibancadas e comemorou a conquista ao lado dos torcedores. O ex-jogador cumpre punição imposta pela AFA. Com a conquista, o Estudiantes confirmou presença na próxima edição da Libertadores, juntando-se a Boca Juniors, Lanús, Argentinos Juniors, Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia entre os representantes argentinos. Já o Racing ficou com a vaga na Sul-Americana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Argentino Estudiantes Racing COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30