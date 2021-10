Estudante de Mosqueiro é medalhista no salto em distância nos Jogos Escolares Brasileiros

O Pará conquistou mais uma medalha nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). Na tarde deste domingo (31), a estudante Iasmim da Silva Souza, de 14 anos, ficou em segundo lugar na prova de salto em distância. A competição ocorreu no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro.

Para a estudante da Escola Municipal Abel Martins, de Mosqueiro, ganhar uma medalha no JEBs é uma realização.

“Estou muito feliz por mais essa vitória para o meu Pará, para o Distrito de Mosqueiro, para a minha família e para os meus professores. Chegar aqui no JEBs uma competição tão difícil e conquistar duas medalhas, não imaginava! Estou muito feliz”, disse a medalhista paraense.

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escola com todas as Federações do Desporto do país.