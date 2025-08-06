Estêvão mira fase europeia no Chelsea e revela conversa com Thiago Silva: 'Estrutura incrível' Estadão Conteúdo 06.08.25 10h48 A chegada de Estêvão para defender o Chelsea reforça o investimento que o time inglês costuma fazer em jogadores brasileiros. Em sua primeira entrevista ao site oficial do clube, o jovem revelado pelo Palmeiras externou uma conversa que teve com Thiago Silva, ex-ídolo do conjunto azul, e teve a primeira ideia do que ia encontrar em sua nova casa. "Depois de assinar com o Chelsea, joguei contra o Fluminense pela última rodada do Campeonato Brasileiro (de 2024). Ele (Thiago Silva) veio, conversou comigo e disse que iria adorar o clube. Tem uma estrutura incrível. Agora, consigo perceber isso", afirmou o atleta. Nesta lista de investidas a jogadores brasileiros, vários foram os nomes de destaque. O zagueiro David Luiz e o volante Ramires fizeram parte da equipe campeã da Champions League em 2012. Os meias Oscar e William chegaram depois e também marcaram época. A bola da vez no clube inglês, além de Estêvão, é o atacante João Pedro. Revelado no Fluminense, ele teve como cartão de visitas as boas atuações no Mundial de Clubes. Além dos gols decisivos, o artilheiro de 23 anos chegou para buscar uma vaga de titular no ataque. Contratado ainda com 16 anos, Estêvão realizou 83 partidas pelo Palmeiras, além de cinco jogos na seleção brasileira, até poder finalmente iniciar a sua caminhada na Europa. Por estar com o time paulista no Mundial de Clubes, no qual caiu nas quartas de final, justamente contra a equipe inglesa, Estêvão também ganhou alguns dias de férias até se apresentar nesta terça-feira. "Agora ele se junta aos seus novos companheiros do Chelsea em Cobham, enquanto realizamos a preparação da pré-temporada para a temporada 2024/25", oficializou a equipe londrina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Estêvão Thiago Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45