Estevão marca pela 1ª vez pelo Chelsea e dá a vitória sobre o Liverpool pela Premier League Estadão Conteúdo 04.10.25 15h52 O atacante brasileiro Estêvão marcou seu primeiro gol pelo Chelsea e foi fundamental para a vitória por 2 a 1 do time de Londres sobre o Liverpool neste sábado pela sétima rodada da Premier League. O ex-jogador do Palmeiras marcou aos 51 minutos do segundo tempo ao completar cruzamento de Cucurella. Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática, ajudando a fechar espaços quando o Chelsea era atacado, e criando boas jogadas no ataque pelo lado direito do Chelsea. Atual campeão, o time do técnico Arne Slot perdeu o topo da tabela com a vitória do Arsenal sobre o West Ham, mais cedo. O Arsenal tem 16 pontos, um a mais do que o Liverpool. Com 11 pontos, o Chelsea se reabilitou após duas derrotas seguidas e subiu para sexta posição. Após iniciar a defesa de título de maneira perfeita, com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, o Liverpool amargou sua primeira derrota na Premier League na sexta rodada, no último minuto, diante do Crystal Palace. Na sequência, caiu por 1 a 0 contra o Galatasaray, da Turquia, na Champions League durante a semana. Após sair perdendo, o Liverpool empatou, mas viu o brasileiro brilhar nos acréscimos. O Chelsea foi melhor no primeiro tempo. Abriu o placar logo aos 14 minutos, com um golaço de Caicedo. Após MacAllister errar uma tentativa de corte na intermediária, o equatoriano ficou com a bola limpa e avançou. A defesa do Liverpool foi recuando e abrindo caminho para o rival. Caicedo, então, acertou um belo chute próximo ao ângulo direito do Liverpool. Mamardashvilli, que substituiu o brasileiro Alyson, contundido, ainda na bola, mas sem força suficiente para evitar o gol. O jogo era disputado, mas com poucas jogadas de perigo. Para o segundo tempo, Arne Slot voltou com o alemão Wirtz no lugar de Bradley. O Liverpool mostrou uma nova postura logo no primeiro lance. Após belo passe de Wirtz dentro da área, Salah finalizou próximo à trave esquerda do Chelsea. O Liverpool, que finalizou apenas duas vezes na primeira etapa, melhorou e passou a buscar mais o ataque. O empate saiu aos 18 minutos. Depois de cruzamento pela direta, Isak ajeita a bola para Gakpo dentro da área. De frente para o gol, o holandês só teve o trabalho de tocar para as redes. O Liverpool equilibrou o jogo e em certos momentos pressionava o Chelsea e o técnico dos mandantes fez três alterações aos 30 minutos, entre elas a entrada do brasileiro Estêvão no lugar de Pedro Neto. Em busca de seu primeiro gol com a camisa do clube inglês, o atacante de 18 anos criou boas jogadas pela direita e foi recompensado já nos acréscimos. Ele acompanhou a jogada de Cucurella e após a bola percorrer toda a extensão da área do Liverpool, tocou para as redes. Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Liverpool recebe o Manchester United em Anfield no dia 19, enquanto o Chelsea visita o Nottingham Forest. 