Estêvão marca no 'show' do Chelsea; Liverpool goleia Frankfurt de virada e Bayern mantém 100% Estadão Conteúdo 22.10.25 18h33 Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique mostraram poder ofensivo, nesta quarta-feira, na terceira rodada da Champions League. Os três times não tiveram problemas para somar mais uma vitória. Os alemães alcançaram a terceira vitória consecutiva e mantiveram os 100% de aproveitamento, ao lado de PSG, Arsenal, Real Madrid e Internazionale (todos com nove pontos), com os 4 a 0 sobre o Club Brugge, em Munique. Estevão fez de pênalti um dos cinco gols do Chelsea sobre o Ajax. Na Alemanha, o Liverpool anotou 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt começou corajoso, pressionando Liverpool, que reagiu rapidamente. Em oito minutos os dois goleiros já haviam feito grandes defesas. Com menos de 15 minutos de jogo, o domínio passou a ser do Liverpool. O Eintracht Frankfurt aceitou ficar em seu campo, mas armou um belo contra-ataque, aos 23 minutos, que resultou na abertura do placar, com um chute rasante de Kristensen. O erro do time alemão foi achar que poderia jogar 'aberto' diante de um rival tão poderoso. Aos 31 minutos, Zetterer defendeu cabeçada de Bradley. O momento de perigo não intimidou o Eintracht Frankfurt, que foi ao ataque, mas sofreu um contragolpe mortal aos 35 minutos. Robertson lançou Ekitike, que partiu de seu campo em alta velocidade para definir com categoria e decretar o empate. A virada veio quatro minutos depois, com o zagueiro Van Dijk, de cabeça, após escanteio cobrado pela esquerda. Os dois gols 'relâmpagos' não abalaram o entusiasmo da equipe alemã, que foi ao ataque e levou perigo imediato para o goleiro Mamardashvili. Mas a impetuosidade ofensiva teve como contraste a fragilidade defensiva. Em novo escanteio, Konaté nem precisou saltar para meter a cabeça com força e marcar o terceiro do Liverpool ainda na primeira etapa. O panorama não mudou no segundo tempo. O Liverpool manteve sua postura ofensiva e com pressão na saída de bola alemã. Aos 20 minutos, Gakpo fez o quarto gol, enquanto Szoboszlai marcou o quinto, aos 25. Detalhe: os dois gols saíram em 'roubadas' de bola. Daí para frente, o Liverpool se contentou com a goleada e o Em Munique, o Bayern não teve problemas para alcançar a terceira vitória consecutiva. Já no primeiro tempo, a vantagem alemã era de 3 a 0, com gols de Karl, Kane e Diaz. No segundo, os alemães diminuíram o ritmo e só foram marcar de novo aos 34 minutos com Jackson. Final: 4 a 0 Outro que passou fácil na rodada foi o Chelsea, que em Londres abriu 4 a 1 nos primeiros 45 minutos sobre o Ajax. Guiu, Caicedo, Fernández e Estêvão (de pênalti) fizeram os gols ingleses. Weghorst fez o de 'honra' para o time holandês. No segundo tempo, George ampliou a goleada para o Chelsea, com o quinto gol. OUTROS JOGOS Athletic Bilbao 3 x 1 Qarabag, Galatasaray 3 x 1 Bodoe/Glimt, Monaco 0 x 0 Tottenham, Atalanta 0 x 0 Slavia Praga e Sporting 2 x 1 Olympique de Marselha CLASSIFICAÇÃO APÓS TRÊS RODADAS PSG, Arsenal, Real Madrid Bayern de Munique e Internazionale lideram com nove pontos, enquanto Borussia Dortmund e Manchester City somam sete. Newcastle, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Sporting, Galatasaray e Qarabag têm seis, à frente do Tottenham, que acumula cinco. Das 36 equipes que participam desta fase, as oito primeiras colocadas se classificam para as oitavas de final. Do 9º ao 24º colocado participam de uma eliminatória para irem às oitavas. 