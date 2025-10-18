Capa Jornal Amazônia
Estêvão entra no fim e ajuda o Chelsea a bater o Nottingham Forest em duelo com 7 brasileiros

Estadão Conteúdo

Em um confronto recheado de jogadores brasileiros em campo, sete no total, o Chelsea derrotou o Nottingham Forest por 3 a 0, neste sábado, no estádio City Ground, e retornou ao G-4 da Premier League. Os visitantes chegaram a 14 pontos, dois atrás do líder Arsenal, enquanto os donos da casa, com cinco, podem entrar na zona de rebaixamento ainda nesta oitava rodada.

Embalada pelo triunfo sobre o então líder Liverpool, antes da pausa para a Data Fifa, a equipe de João Pedro, Andrey Santos e Estêvão, que só foi acionado na reta final, sofreu no primeiro tempo e levou pressão a maior parte dos 45 minutos iniciais, mas precisou de apenas 6 minutos para resolver o jogo no início da etapa complementar.

Acheampong, de cabeça, aos 3 minutos, e João Pedro, em cobrança de falta, aos 6 minutos, praticamente selaram a vitória do Chelsea. Destaque no triunfo sobre o Liverpool na rodada anterior, Estêvão entrou aos 33 minutos do segundo tempo - distribuindo bilhetes de Enzo Maresca para os companheiros - e cobrou o escanteio fechado, aos 38, que obrigou o goleiro Sels sair para rebater a bola e deixá-la limpa para Reece James anotar o terceiro com a meta vazia.

Sensação da temporada passada, o Nottingham Forest até carimbou a trave de Robert Sánchez com Igor Jesus, acionado no intervalo, mas não demonstrou poder de reação após levar os gols. A equipe vermelha, que também conta com os brasileiros Murillo, Morato e Douglas Luiz, todos titulares, corre o risco de perder o técnico Ange Postecoglou após um início decepcionante no campeonato nacional.

Na próxima rodada, a equipe do técnico Enzo Maresca - que, suspenso, acompanhou o jogo das tribunas - buscará o terceiro triunfo seguido na Premier League diante do Sunderland, no sábado, às 11h (horário de Brasília), em Londres. Já o Forest tenta a recuperação no domingo (26), às 11h, em visita ao Bournemouth.

