Estêvão entra no fim e ajuda o Chelsea a bater o Nottingham Forest em duelo com 7 brasileiros Estadão Conteúdo 18.10.25 10h42 Em um confronto recheado de jogadores brasileiros em campo, sete no total, o Chelsea derrotou o Nottingham Forest por 3 a 0, neste sábado, no estádio City Ground, e retornou ao G-4 da Premier League. Os visitantes chegaram a 14 pontos, dois atrás do líder Arsenal, enquanto os donos da casa, com cinco, podem entrar na zona de rebaixamento ainda nesta oitava rodada. Embalada pelo triunfo sobre o então líder Liverpool, antes da pausa para a Data Fifa, a equipe de João Pedro, Andrey Santos e Estêvão, que só foi acionado na reta final, sofreu no primeiro tempo e levou pressão a maior parte dos 45 minutos iniciais, mas precisou de apenas 6 minutos para resolver o jogo no início da etapa complementar. Acheampong, de cabeça, aos 3 minutos, e João Pedro, em cobrança de falta, aos 6 minutos, praticamente selaram a vitória do Chelsea. Destaque no triunfo sobre o Liverpool na rodada anterior, Estêvão entrou aos 33 minutos do segundo tempo - distribuindo bilhetes de Enzo Maresca para os companheiros - e cobrou o escanteio fechado, aos 38, que obrigou o goleiro Sels sair para rebater a bola e deixá-la limpa para Reece James anotar o terceiro com a meta vazia. Sensação da temporada passada, o Nottingham Forest até carimbou a trave de Robert Sánchez com Igor Jesus, acionado no intervalo, mas não demonstrou poder de reação após levar os gols. A equipe vermelha, que também conta com os brasileiros Murillo, Morato e Douglas Luiz, todos titulares, corre o risco de perder o técnico Ange Postecoglou após um início decepcionante no campeonato nacional. Na próxima rodada, a equipe do técnico Enzo Maresca - que, suspenso, acompanhou o jogo das tribunas - buscará o terceiro triunfo seguido na Premier League diante do Sunderland, no sábado, às 11h (horário de Brasília), em Londres. Já o Forest tenta a recuperação no domingo (26), às 11h, em visita ao Bournemouth. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Nottingham Forest COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00