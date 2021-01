'Estão deixando chegar', diz Renata Fan sobre o bom desempenho de Abel Braga

A apresentadora da Band Renata Fan aproveitou o Jogo Aberto desta sexta (08) para elogiar o trabalho do técnico Abel Braga e os resultados do Internacional. Ela disse estar "feliz demais" com o time colorado e que mudaram a maneira de "jogar e se comportar" depois da vitória por 2 a 0 em cima do Ceará no Brasileirão.

- Para quem não ia nem passar pelo Natal, está indo bem o Abel Braga. Time limitado para muitos, uma equipe que foi destruída pelo padrão tático que tinha. O Abel chegou, tropeçou, teve covid e agora estão deixando chegar. Hoje estou impossível. Estou feliz demais - contou a apresentadora.

- Eu ouvi muito que o Abel Braga estava ultrapassado, que foi uma péssima decisão da diretoria em trazê-lo de volta. Eu sempre disse que ele tinha identificação. Ele já passou o Coudet em vitórias consecutivas. O Inter está muito bem. Mudou a maneira de jogar e de se comportar. Estou super feliz com o desempenho - concluiu Renata Fan durante o programa.

O próximo jogo do Internacional no Brasileirão será contra o Goiás, no dia 10 de janeiro.