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Esquiva Falcão vende medalha olímpica e desabafa: 'Falta apoio e valorização'

Estadão Conteúdo

O pugilista Esquiva Falcão revelou que vendeu a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 na categoria peso médio, seu maior feito na carreira. Nas redes sociais, o capixaba de 36 anos desabafou sobre as dificuldades dos atletas olímpicos brasileiros.

"Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida: minha medalha olímpica. Minha maior conquista no boxe. Representa muito mais do que prata, representa a luta de um menino sonhador (...) Estou muito triste com isso, essa decisão que tomei doeu muito. Porque essa medalha carrega parte da minha alma, minha família. Não é apenas uma medalha", explicou em vídeo publicado no Instagram.

"Essa decisão me fez refletir sobre uma realidade dura do nosso país. Muitas vezes o atleta olímpico não recebe o devido valor. Mesmo após o pódio, falta apoio, valorização. Vender essa medalha não apaga minha história, porque o verdadeiro valor nunca esteve no metal, e sim em tudo que ela simboliza".

Esquiva Falcão ressaltou que a venda não foi por dívidas. Ele disse que não queria se desfazer da medalha, mas usará o dinheiro do negócio para abrir sua própria academia, além de proporcionar mais estabilidade financeira para os três filhos e para toda a família.

"Eu não vendi a medalha por dívida financeira. Dívida todo mundo tem, né? Um pai de família com três crianças tem dívidas. Mas esse não foi o motivo da venda. Hoje eu tenho uma reserva, não é muito, mas tenho. Um dos motivos pelos quais eu vendi a medalha foi porque quero abrir a minha própria academia. Hoje tenho uma, mas o lugar é alugado. Além disso, quero dar uma vida melhor aos meus filhos. Quero deixar bem claro também: ninguém vende a medalha porque quer, sempre existe um motivo. Negociamos o valor, não vou falar porque combinamos. Também não vou falar o nome da pessoa porque não tenho autorização. Mas foi um valor que vai me ajudar muito na construção da minha academia, na base da minha família", declarou.

Esquiva Falcão é irmão de Yamaguchi Falcão, medalhista de bronze também em Londres, e um dos principais pugilistas de sua geração no Brasil. No boxe olímpico, ele tem 32 vitórias e somente duas derrotas. Já no profissional, o capixaba disputou um título mundial em 2023, o cinturão peso médio (72,6 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), mas acabou sendo derrotado pelo alemão Vincenzo Gualtieri.

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