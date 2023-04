Esposa e sogro de Pedro, do Flamengo, são indiciados por lavagem de dinheiro

A psicóloga Fernanda Nogueira, esposa do atacante Pedro, do Flamengo, e o pai dela são investigados por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Fernanda e o jogador do Flamengo se casaram no início de março deste ano, eles ficaram noivos no dia que Pedro foi convocado para a Copa do Quatar. Ela é gaúcha, mas foi morar no Rio de Janeiro em 2015, para estudar.

Ela e seu pai, o empresário Vanderlei Gonçalves Nogueira, eles eram sócios de uma empresa acusada de lavar dinheiro do jogo do bicho com aluguéis de imóveis no Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, a organização criminosa tem origem no sul do país com ramificações no Rio.

Além dos dois, mais 24 pessoas foram indiciadas pela PC.

A quadrilha tinha ramificações no Rio de Janeiro.

Os dois carros de luxo, que foram apreendidos em um condomínio na Barra da Tijuca, na sexta-feira (14), pelas polícias civis do Rio Grande do Sul e da Delegacia de Atendimento ao Turista do Rio de Janeiro. Os veículos são produtos de lavagem de dinheiro da contravenção.

Mesmo que sua esposa e seu sogro estejam sendo indiciados, Pedro não é alvo da investigação.

Tramitando na 1ª Vara Estadual dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul, o processo está em sigilo, mas é por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

"Os investigados lavaram dinheiro de contravenção penal, no caso, o jogo do bicho", explicou o delegado Filipe Bringhenti, da Delegacia de Repressão ao crime de lavagem de dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

“A receita do jogo do bicho é investida nessas empresas para que faça parecer aos olhos das autoridades que é um dinheiro lícito, vendido ou fornecido para essas empresas”, disse o delegado.