PF deflagra operação em 10 estados contra grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Políciais federais estão cumprindo, nesta quarta-feira (12), 49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva contra um grupo suspeito de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Deflagrada em dez estados, a operação Match Point conta com a atuação de 250 agentes da PF e cooperação da Interpol e da Europol, já que um cidadão islandês residente no Brasil, anteriormente investigado pela Polícia Federal e pela polícia da Islândia, seria um dos líderes da organização criminosa.

De acordo com informações divulgadas pela PF, como parte da operação, foram bloqueadas contas bancárias de 43 pessoas físicas. Houve ainda o sequestro de diversos bens que, somados, são avaliados em R$ 150 milhões, entre eles 57 imóveis e “diversos veículos e embarcações”.

A Polícia Federal informou que a organização se subdividia em duas grandes células, com ramificações em várias cidades do país, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Pelo menos sete pessoas já foram presas em flagrante nesta quarta e cerca de 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk foram apreendidos.

“Entre os crimes apurados até o momento estão a lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas cumuladas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão”, informou a PF.

Os 33 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos nos seguintes estados:

São Paulo

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Bahia

Ceará

Já os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em nove estados:

Santa Catarina

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Bahia

Rio Grande do Norte

Paraiba

Pernambuco

Goiás

As ações contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina.