Operação da PF e CGU em 8 estados investiga 20 faculdades por supostas fraudes envolvendo o FIES

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (12), uma operação da Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) contra supostas fraudes envolendo o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Entre os alvos da ação, estão 20 faculdades supostamente beneficiadas com o esquema, mas a lista ainda não foi divulgada. A Justiça determinou ainda o bloqueio de quase R$ 21,3 milhões – valor estimado dos prejuízos causados à União. De acordo com a CGU, os valores já apurados pagariam integralmente a formação superior de pelo menos 50 alunos em cursos de cinco anos.

Ao todo, 77 policiais cumprem 20 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

O esquema envolvia a inserção de informações falsas no sistema usado pela União para gerenciar as instituições de ensino vinculadas ao Fies, o que lelava o governo federal a recomprar títulos públicos do Fies que estavam com as faculdades e entidades mantenedoras – injetando dinheiro em instituições que não cumpriam os requisitos mínimos para essa operação.

VEJA MAIS

Houve também casos de cadastros de financiamentos estudantis fora do prazo regimental, beneficiando estudantes de modo individual. Servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funcionários terceirizados, também contratados pelo FNDE, advogados e escritórios de advocacia especializados em "direito educacional" que representavam instituições de ensino, estariam envolvidos no esquema.