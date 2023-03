MEC divulga resultado do Fies 2023, com 67.301 vagas disputadas; acesse

O Ministério da Educação (MEC) anunciar na tarde desta terça-feira (14) o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2023. Conforme divulgado, 205.177 candidatos se inscreveram para concorrer a 67.301 vagas em instituições particulares de ensino superior.

Os estudantes pré-selecionados têm agora até as 23h59 do dia 17 de março para complementar as informações das inscrições na página do programa na internet. Feito isso, é necessário validar as informações apresentadas em até cinco dias úteis, contados a partir da data da complementação da inscrição na página do Fies. Para validar, o pré-selecionado deve entrar em contato diretamente com a instituição de ensino superior para saber como enviar a documentação exigida, seja em formato físico ou digital.

A seleção dos candidatos é feita em ordem decrescente, considerando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as demais regras do processo seletivo. Medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia foram os cursos mais procurados.

De acordo com o MEC, para este ano, serão ofertadas um total de 112.168 vagas para o Fies.

Lista de espera terá chamada em breve

O MEC esclarece que quem não foi selecionado nessa chamada é automaticamente incluído na lista de espera do Fies para disputar as vagas que não sejam preenchidas. O ministério aconselha que o candidato fique atento às convocações, acessando o sistema de inscrição do programa. A convocação da lista de espera será feita entre 21 de março e 18 de maio.