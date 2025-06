Espérance vence o Los Angeles FC, e Flamengo avança às oitavas como líder do Grupo D

O Flamengo está garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após vencer o Chelsea por 3 a 1 na tarde desta sexta-feira, o rubro-negro voltou a campo apenas como espectador para acompanhar o desfecho do outro confronto do Grupo D. E a torcida brasileira teve mais um motivo para comemorar: no jogo da noite, o Espérance derrotou o Los Angeles FC por 1 a 0, no Geodis Park, em Nashville, graças à defesa de um pênalti pelo goleiro Ben Said no minuto final, e confirmou a liderança do Flamengo na chave com uma rodada de antecedência.

Com seis pontos em dois jogos, o time carioca não pode mais ser alcançado. Mesmo que Chelsea ou Espérance vençam na última rodada e igualem a pontuação, o Flamengo já leva vantagem no confronto direto contra ambos. Os ingleses e os tunisianos têm três pontos, enquanto o Los Angeles FC, derrotado nas duas primeiras partidas, está eliminado.

A classificação antecipada dá ao técnico Filipe Luís a oportunidade de rodar o elenco e poupar titulares no duelo contra os norte-americanos, terça-feira, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Chelsea e Espérance, por outro lado, vão se enfrentar no mesmo horário, na Filadélfia, em um confronto direto pela segunda vaga do grupo no mata-mata.

No jogo que definiu o grupo, Espérance e Los Angeles FC fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. O time tunisiano foi agressivo desde o início, especialmente com ações pela esquerda, onde Belaïli era o principal desafogo ofensivo. Ele teve boa chance logo no começo da partida, mas parou em Lloris. O Espérance ainda carimbou a trave em finalização de Rodrigo Rodrigues e mostrou mais presença no campo de ataque.

O Los Angeles também teve seus momentos. Com posse alternada e velocidade nos contragolpes, criou oportunidades e chegou a balançar as redes duas vezes, ambas anuladas por impedimento - uma com Giroud e outra com o venezuelano David Martínez. A arbitragem interveio com precisão nas duas situações. A igualdade no placar ao fim do primeiro tempo, embora sem gols, refletia o equilíbrio e o ritmo intenso da partida.

Na volta do intervalo, o Espérance manteve o ímpeto. Chegou a ter um pênalti marcado a seu favor nos primeiros minutos, mas a decisão foi revista e anulada pelo VAR. Mesmo assim, os tunisianos seguiram controlando o meio-campo e foram recompensados aos 24 minutos. Após jogada individual de Ben Hamida, que invadiu a área e dividiu com a zaga, a bola sobrou limpa para Belaïli. Com calma, o camisa 11 finalizou entre as pernas de Lloris para marcar o gol da vitória.

O Espérance quase ampliou pouco depois, em mais uma jogada de Belaïli, que atraiu a marcação, driblou o goleiro e serviu Guenichi. Com Lloris fora do lance, o meia bateu com precisão, mas Long apareceu na pequena área para salvar de cabeça - a bola ainda tocou no travessão antes de sair. A partir daí, o Los Angeles tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou na organização defensiva do time africano.

No fim, o time norte-americano ainda teve a chance do empate em cobrança de pênalti, mas parou em Ben Said, que defendeu a finalização de Bouanga e garantiu o resultado, saindo de campo como o grande herói. Com o apito final, a comemoração veio em dose dupla: para os torcedores do Espérance, que seguem vivos na competição, e para os rubro-negros, que asseguraram a primeira colocação do grupo.