Espanha x Iraque: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/06) pelo amistoso internacional

Espanha x Iraque disputam hoje, quinta-feira (04/06), um amistoso internacional. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no estádio Riazor, em Corunha, na Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanha x Iraque ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Espanha utiliza os amistosos contra Iraque e Peru como preparação para a Copa do Mundo de 2026. Considerada uma das favoritas ao título, a seleção espanhola busca realizar os últimos ajustes antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 15 de junho, diante de Cabo Verde.

Já o Iraque vive a expectativa de disputar uma Copa do Mundo novamente após 40 anos. Sob o comando do técnico Graham Arnold, a equipe encara o amistoso como uma importante oportunidade para medir forças contra uma das seleções mais fortes do futebol mundial e avaliar sua evolução antes da competição.

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Espanha x Iraque: prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Iraque: Fahad Talib; Mustafa Saadoun, Ahmed Yahya, Zaid Tahseen e Akam Hashim; Zidane Iqbal, Aimar Sher e Marko Farji; Ahmed Qasem, Mohanad Ali e Ali Yousif. Técnico: Graham Arnold.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Iraque

Amistoso Internacional

Local: Estádio Riazor, em Corunha, Espanha

Data/Horário: 4 de junho de 2026, às 16h