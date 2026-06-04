Espanha x Iraque: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/06) pelo amistoso internacional Espanha e Iraque disputam amistoso internacional hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 04.06.26 15h00 A Espanha venceu a Bulgária por 3 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @SEFutbol) Espanha x Iraque disputam hoje, quinta-feira (04/06), um amistoso internacional. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no estádio Riazor, em Corunha, na Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanha x Iraque ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Espanha utiliza os amistosos contra Iraque e Peru como preparação para a Copa do Mundo de 2026. Considerada uma das favoritas ao título, a seleção espanhola busca realizar os últimos ajustes antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 15 de junho, diante de Cabo Verde. Já o Iraque vive a expectativa de disputar uma Copa do Mundo novamente após 40 anos. Sob o comando do técnico Graham Arnold, a equipe encara o amistoso como uma importante oportunidade para medir forças contra uma das seleções mais fortes do futebol mundial e avaliar sua evolução antes da competição. VEJA MAIS Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. Espanha x Iraque: prováveis escalações Espanha: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente. Iraque: Fahad Talib; Mustafa Saadoun, Ahmed Yahya, Zaid Tahseen e Akam Hashim; Zidane Iqbal, Aimar Sher e Marko Farji; Ahmed Qasem, Mohanad Ali e Ali Yousif. Técnico: Graham Arnold. FICHA TÉCNICA Espanha x Iraque Amistoso Internacional Local: Estádio Riazor, em Corunha, Espanha Data/Horário: 4 de junho de 2026, às 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo' O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1 01.08.23 14h39 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29