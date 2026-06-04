Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Espanha x Iraque: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/06) pelo amistoso internacional

Espanha e Iraque disputam amistoso internacional hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

A Espanha venceu a Bulgária por 3 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @SEFutbol)

Espanha x Iraque disputam hoje, quinta-feira (04/06), um amistoso internacional. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no estádio Riazor, em Corunha, na Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanha x Iraque ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Espanha utiliza os amistosos contra Iraque e Peru como preparação para a Copa do Mundo de 2026. Considerada uma das favoritas ao título, a seleção espanhola busca realizar os últimos ajustes antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 15 de junho, diante de Cabo Verde.

Já o Iraque vive a expectativa de disputar uma Copa do Mundo novamente após 40 anos. Sob o comando do técnico Graham Arnold, a equipe encara o amistoso como uma importante oportunidade para medir forças contra uma das seleções mais fortes do futebol mundial e avaliar sua evolução antes da competição.

VEJA MAIS

image Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato
O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão

image Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades
Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto.

Espanha x Iraque: prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Iraque: Fahad Talib; Mustafa Saadoun, Ahmed Yahya, Zaid Tahseen e Akam Hashim; Zidane Iqbal, Aimar Sher e Marko Farji; Ahmed Qasem, Mohanad Ali e Ali Yousif. Técnico: Graham Arnold.

FICHA TÉCNICA
Espanha x Iraque
Amistoso Internacional
Local: Estádio Riazor, em Corunha, Espanha
Data/Horário: 4 de junho de 2026, às 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A

Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento.

04.06.26 17h31

Futebol

Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação

Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada.

04.06.26 15h17

Carlos Ferreira

Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão

04.06.26 14h39

futebol

Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito

Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda

04.06.26 12h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde

Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses.

04.06.26 21h59

COMPLICOU

Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final

Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão

04.06.26 21h59

Futebol

Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo'

O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1

01.08.23 14h39

Futebol

Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz'

Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde

04.06.26 22h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda