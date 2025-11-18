Espanha, Bélgica e Suíça confirmam vaga na Copa do Mundo de 2026

Favoritas na rodada final das Eliminatórias e com ampla vantagem sobre as concorrentes, Espanha, Bélgica e Suíça confirmaram nesta terça-feira suas vagas na Copa do Mundo de 2026.

Jogando no Estádio La Cartuja, em Sevilha, os espanhóis não contaram com boa presença de torcedores. A partida tampouco animou. No placar final, empate por 2 a 2. A Espanha conclui o Grupo E na ponta com 16 pontos, enquanto os turcos somaram 13 e ficaram na segunda posição e vão para a repescagem.

Com quatro minutos, a Espanha já se colocou à frente no placar. Cucurella cruzou na medida para Dani Olmo, que brigou pela bola e balançou a rede turca. Na sequência do primeiro tempo, os espanhóis mantiveram o controle da partida e diminuíram o ritmo.

O desleixo espanhol custou caro. Aos 42, Gül deixou tudo igual para a Turquia após cobrança de escanteio e ajeitada de Yilmaz.

No segundo tempo, os turcos se animaram e passaram a levar perigo a uma desatenta Espanha. Yilmaz quase fez um golaço de bicicleta. Não demorou para a virada chegar. Em uma bela jogada que envolveu Kadioglu e Kökçü, Özcan colocou a Turquia em vantagem aos 9.

Quando a Espanha parecia entregue, Oyarzabal empatou o jogo em Sevilha. Depois de uma bate rebate dentro da área, com direito a zagueiro tirando a bola em cima da linha, o atleta da Real Sociedade aproveitou a oportunidade e marcou aos 17. No restante do duelo, a Espanha foi melhor, levou perigo, mas o placar não se alterou novamente.

No outro jogo do Grupo E, as eliminadas Bulgária e Geórgia mediram forças em Sófia. Os donos da casa se deram melhor, ganharam por 2 a 1 e somaram seus únicos três pontos nas Eliminatórias.

BÉLGICA E PAÍS DE GALES GOLEIAM NA CONCLUSÃO DO GRUPO J No Grupo J, a situação da Bélgica era confortável, com boa vantagem de saldo de gols e enfrentando um fraco adversário. Os belgas não deram oportunidade para Liechtenstein. Na primeira etapa, abriram 3 a 0 de vantagem, com gols de Vanaken e Doku (2). A goleada se concretizou no segundo tempo, com Mechele, Saelemaekers e Ketelaere.

Na briga pela segunda posição e uma melhor acomodação na repescagem, País de Gales e Macedônia do Norte protagonizaram uma partida movimentada em Cardiff. Os galeses não tiveram piedade e aplicaram uma goleada por 7 a 1.

A Bélgica conclui a chave na liderança, com 18 pontos. Gales vai para a repescagem, com 16 pontos. Já a Macedônia do Norte, mesmo na terceira posição com 13 pontos, disputará a repescagem por causa da Liga das Nações. Por isso, enfrentará logo de cara uma seleção mais bem ranqueada na Fifa.

Pelo Grupo B, a Suíça visitou o Kosovo, em Pristina, podendo perder por até cinco gols de diferença. A partida teve equilíbrio, e os gols só saíram na segunda etapa. Vargas fez o primeiro para os suíços, mas Muslija empatou. Os donos da casa vão para a repescagem. Na mesma chave, Eslovênia e Suécia também empataram por 1 a 1.