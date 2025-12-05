Escócia reencontra Brasil ao voltar à Copa após 28 anos e tem meia indicado à Bola de Ouro

De volta à disputa de uma Copa do Mundo após 28 anos, a Escócia vai reencontrar dois adversários que enfrentou em 1998, na França, onde fez sua última participação em Mundiais: Marrocos e Brasil. Diferentemente do duelo de décadas atrás, no qual enfrentou a seleção brasileira na rodada de abertura, dessa vez o confronto será na partida final da fase de grupos.

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O único revés foi para a Grécia, por 3 a 2, em Pireu. Dinamarca, que disputou as duas últimas Copas, e Belarus, eram as outras duas seleções da chave.

Nação fanática por futebol, como bem mostra a rivalidade baseada em tensões religiosas e políticas entre Celtic e Rangers, a Escócia nunca alcançou destaque ao nível de sua obsessão, mas ofereceu ao esporte lendas como Kenny Dalglish, Denys Law e Alex Ferguson.

Hoje, tem jogadores de relevância no cenário europeu. O principal nome, neste momento, é o meia Scott McTominay, eleito melhor jogador do Campeonato Italiano da temporada 2024/2025 em razão de sua importância na conquista do título pelo Napoli. Ele marcou 13 gols e deu quatro assistências em 36 jogos.

McTominay ficou em 19º lugar na tradicional premiação Bola de Ouro deste ano, apenas duas posições abaixo do brasileiro Vinícius Júnior, que foi o 17º. Depois de se tornar campeão italiano, foi notícia também pelo comportamento fora de campo, ao ser fotografado fumando cigarro enquanto celebrava o feito.

Outra peça importante do grupo escocês é o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, clube que não vive grande fase na atual temporada. O volante John McGinn, do Aston Villa, e o lateral Aaron Hickey, do Brentford, também possuem algum protagonismo jogando na Inglaterra.

A esforçada seleção escocesa é comandada pelo treinador Steve Clarke, ex-lateral-direito escocês considerando um dos maiores jogadores da história do Chelsea, clube no qual é o nono atleta com mais jogos disputados. Depois de se aposentar, foi auxiliar técnico de José Mourinho no clube londrino.

Trabalhou brevemente no Liverpool, auxiliando Kenny Dalglish no comando técnico, antes de estrear como treinador no West Bromwich, em 2012. Continuou na Inglaterra para trabalhar no Reading, e depois, voltou para a Escócia, onde treinou Kilmarnock, seu último trabalho antes de assumir a Escócia.

ESCÓCIA E BRASIL JÁ SE CRUZARAM EM QUATRO COPAS

Em 2026, o embate entre escoceses e brasileiros ganhará seu quinto episódio em Copas do Mundo. Além da vitória por 2 a 1 do Brasil em 1998, com gols de Cesar Sampaio e Boyd, contra, as duas seleções se enfrentaram outras três vezes no principal torneio de futebol do mundo.

Todos os duelos foram em fase de grupos e terminaram com vitória brasileira. Em um time com Romário e Careca entre os titulares, Muller saiu do banco para marcar o gol da vitória por 1 a 0 em 1990.

Oito anos antes, na Copa do mundo da traumática eliminação para a Itália em 1982, o Brasil goleou a Escócia por 4 a 1, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. Em 1974, a seleção de astros como Rivellino e Jarzinho não saiu de um empate sem gols com a equipe do Reino Unido.